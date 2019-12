De nagellak trends voor winter 2019 2020 (en de feesten)

De nagellak trends voor winter 2019 2020 (en ook voor de Feestdagen) zijn vrij ongewoon. Ze zullen je nog verbaasd doen staan. Laten we ze eens onder de loep nemen.

Rode nagellak (ken je de vuistregel?)

We beginnen met een klassieker: rood. Rode nagellak zal altijd in de mode blijven. Rood is vooral voor de Feesten een topper maar je kunt natuurlijk ook heel goed met rood gelakte nagels naar kantoor. Rood is sexy en chic.

De vuistregel voor rode nagellak is: hoe dieper en donkerder de rode kleur, hoe chiquer.

Glitter en metallics

Glitter nagellak en metallics zijn bij uitstek geschikt voor de Feestdagen vanwege de feestelijke fonkeling. Dus ga ervoor als je er zin in hebt.

Bruine (!) nagellak (in ‘eetbare’ kleurtjes)

En dan nu het eerste ongebruikelijke nagellak kleurtje: bruin! Bruine nagellak is dit seizoen superchic. Denk hierbij aan kleuren als karamel, toffee, café latte, cacao en chocoladebruin. Deze kleuren zijn vooral mooi als je nagels iets langer en ovaalvormig zijn.

(Olijf)groen

Een andere kleur die we voor winter 2019 2020 gaan zien, is (olijf)groen. Ook dit is een vrij uitzonderlijke kleur. Deze kleur sluit mooi aan bij de modekleur ‘Green Olive’, een kleur die we veel op de catwalks zagen.

Mosterdgeel

Verrassend is ook de mostergele nagellak voor winter 2019 2020. Niet iedereen zal dit kleurtje mooi vinden maar het is wel weer eens iets heel anders. Je kunt er leuke combinaties mee creëren. Zo kunnen geel gelakte nagels een op en top vrouwelijke outfit een moderne, jeugdige twist geven. Ook qua kleuren kun je er leuk mee spelen. Gele nagels bij een ruitjesjas bijvoorbeeld ogen heel modern.

(Punk) zwart

Het kon natuurlijk niet uitblijven: zwarte nagellak is cool. Deze nagellak trend sluit feilloos aan bij de punk en rock invloeden die we deze winter in de mode tegenkomen. Maar ook hier geldt weer dat je de dingen ook uit hun context mag halen en met verrassende contrasten mag spelen. Zwarte nagels bij een superchic tailleurtje bijvoorbeeld kunnen een verrassend shock effect opleveren. Zwarte nagels bij een zwarte lange lingeriejurk kunnen ook heel mooi zijn. Of bij een stoere, mannelijke blazer!

Tortoise shell manicure

De hotste nail art trend voor winter 2019 2020 is tortoise shell. Op internet zijn er inmiddels talloze tutorials te vinden waarin wordt uitgelegd hoe je op je nagels het patroon van een schildpadschild kunt naschilderen. Kort gezegd komt het erop neer dat je voor een geelbruine niet al te dekkende basis gaat. Vervolgens zet je op de nog natte basis stippen met een karamelbruine en donkerbruine nagellak. Ga er dan nog een keer met de niet dekkende geelbruine lak overheen en zet er nog eens wat donkere stippen op. Het hoeft alleen niet precies te zijn. Daar de verschillende lagen krijg je diepte in het patroon. Fixeer het geheel met een transparante top coat.

Nail art met pareltjes

Tot slot signaleren we de pareltrend die zijn stempel ook op de nail art drukt. Zo zagen we backstage bij Antonio Marras natuurlijk gelakte nagels met op elke nagel een zwart of wit pareltje! De pareltjes zullen de afwas niet overleven, maar voor een avondje is het natuurlijk wél erg leuk.

