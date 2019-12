Mooier (en strakker) dan ooit... na je dertigste

De tijd gaat voor iedereen voorbij, maar niet voor iedereen op dezelfde manier. De 30-jaardrempel is voor de meeste meisjes één van de moeilijkste hindernissen om te nemen. Hoeveel meisjes zien niet op als een berg tegen de 30ste verjaardag?

Je hoeft de ‘chick lit’ er op maar op na te slaan – het merendeel van de hoofdpersonen is vrouw en net 30. Niet alleen is de 30ste verjaardag een ‘kritieke’ mijlpaal omdat we dan vaak een andere levensstijl hebben dan vroeger toen meer tijd voor onszelf hadden (nu werken we, hebben we misschien een familie, kinderen, verplichtingen, verantwoordelijkheden), maar ook begint ons lichaam op deze leeftijd te veranderen.

Ons metabolisme vertraagt en de naald van de weegschaal kruipt langzaam omhoog. De één trekt zijn (pardon, haar) schouders op en leeft vrolijk verder, de ander vindt het vervelend en ‘vecht terug’. Vooral voor deze tweede categorie meisjes (of moeten we ‘vrouwen’ zeggen?) is dit artikel bedoeld. Voor hen hebben we een aantal praktische tips die ervoor zorgen dat je ook na je dertigste nog tevreden in de spiegel kunt kijken. Want wie zegt dat je er na je dertigste niet goed, stralend en verleidelijk kan uitzien? Wij in ieder geval niet. In die jaren ben je juist in de kracht van je leven. Laten we dus geen tijd verliezen en direct van start gaan met onze tips.

Schrijf je in bij de sportschool en train regelmatig (het liefst drie à vier keer per week). Combineer aerobics en conditietraining (step, fiets, loopband) met krachttraining. Vooral het trainen met gewichten is na je dertigste van belang, want de spiermassa’s nemen dan meestal langzaam af. En als je spiermassa’s afnemen, neemt ook het aantal calorieën dat je per dag nodig hebt af. Praktisch gezien komt het erop neer, dat het vetpercentage van je lichaam – als je blijft eten als altijd – langzaam toeneemt omdat je (maar dat is niet de enige reden) in theorie minder calorieën per dag nodig hebt. Door met gewichten te trainen houd je je spiermassa op peil en blijft je lichaam strakker. Conditietraining (aerobics, step, fiets, loopband) zorgt voor de vetverbranding en houdt je metabolisme hoog.

Drink veel water. Als je onvoldoende water drinkt – velen weten dat niet – neemt je metabolisme af. Drink je veel water dan is je lichaam beter in staat om afvalstoffen af te voeren en blijft je metabolisme op een hoger niveau liggen. Vermijd drankjes met suiker of koolzuur.

Eet gezond, met regelmaat en niet teveel. Je kunt beter vijf of zes keer per dag iets eten zonder dat je ooit het gevoel hebt ‘vol’ te zijn dan twee of drie keer per dag te eten ‘tot je niet meer kunt’. Het is van belang dat je regelmatig voedsel tot je neemt. Eet je vier uur lang niets dan schakelt je lichaam over naar de ‘stand-by functie’. Door regelmatig te eten houd je je lichaam actief en blijft het calorieën verbranden (ook het verteren van voedsel vergt de nodige calorieën!).

Een advies voor je huid. Het klinkt misschien raar maar wil je je huid mooi houden dan kun je ’s avonds beter geen koolhydraten (pasta, rijst, brood, suiker en andere zoetigheden) eten. Een te hoog suikergehalte in je bloed kan een storend effect op je huid(cellen) hebben. En aangezien je als je gaat slapen niet veel meer beweegt en de suiker dus niet snel verbrandt… blijft het suikergehalte tijdens je slaap hoog. Bovendien heeft de insuline die in het bloed vrijkomt eveneens een ‘verouderend’ effect op je huid, om het maar niet te hebben over de manier waarop insuline zich ‘ontdoet’ van het teveel aan suiker in het bloed: het wordt omgezet in vet!

Geef de voorkeur aan magere melk en aan magere kazen. Melk en kaas zijn een belangrijke calciumbron – vooral na de dertig is het belangrijk dat je voldoende kalk per dag binnen krijgt – maar zijn tegelijkertijd ook een ‘verschrikkelijke’ bron van dierlijke vetten. De rest weet je…

Integreer je voeding zo nodig met supplementen die vitaminen, mineralen en anti-oxidanten bevatten. De moderne levensmiddelen zijn steeds armer aan vitaminen, mineralen en anti-oxidanten.

Overdrijf niet met alcohol. Vermijd zo mogelijk bier. We weten het, bier is lekker, maar bier maakt ook dik.

Als je rookt, is het misschien een goed idee om te stoppen, en wel zo snel mogelijk. Van roken word je echt niet mooier. Het veroudert de huid, maakt de nagels en tanden geel… om het maar niet over je longen te hebben.

DUS…

Dit is het. Gewoon een paar simpele vuistregels die je zullen helpen om gezond en mooi te blijven. En laat je niet beïnvloeden door vriendinnen die, uit luiheid of om wat voor redenen dan ook, je ervan willen afbrengen dat je ook na je dertigste nog stralend mooi en jong kunt zijn. Laat ze hun eigen weg maar gaan. Jullie zullen elkaar van de zomer op het strand wel ontmoeten…

