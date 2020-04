De haartrends voor lente zomer 2020 laten weer volop kapsels met pony’s zien. Heb jij zin in een DIY-pony? Lees dan eerst even onze checklist en… zet dan de schaar in je haar (of niet!).

Pony’s zijn in de mode. De haartrends voor lente zomer 2020 laten weer volop kapsels met pony’s zien. Voor alle haarlengtes, van kort tot middellang tot lang haar. Mocht je het voelen kriebelen (wij wel!) en heb je zin om naar de schaar te grijpen, weet dan dat topmodel Bella Hadid onlangs eigenhandig de schaar in haar lange chocoladebruine manen heeft gezet en zichzelf een pony heeft aangemeten. Zoek maar eens op internet naar recente foto’s. Eerlijk gezegd heeft Bella het er meesterlijk vanaf gebracht. Ze heeft gekozen voor een vrij smalle, rechte pony die net boven haar wenkbrauwen valt.

Dat is wel een ding: de haartrends voor lente zomer 2020 laten wat langere pony’s zien. Die micropony’s van vorig jaar zijn uit het beeld verdwenen. Dus besluit je voor een DIY-pony laat ‘m dan wat langer (groeit-ie ook sneller uit als je er toch niet blij mee bent!). Klik hier voor het geval je zelf aan de slag wilt gaan, maar lees eerst even verder, want er zijn een aantal dingetjes die je moet weten voordat je de schaar in je haar zet, en voor zo’n trendy ponykapsel gaat.

1. Er gaat meer af dan je denkt

Kam je haar maar eens naar voren zodat het je gezicht bedekt en stel je dan voor dat dit ‘haargordijn’ er vanaf je wenkbrauwen afgaat totdat je hele gezicht zichtbaar is. Dat is veel haar! Zeker als je dun haar hebt, hakt het erin.

2. Gelaagd of recht?

Dit zal afhangen van je smaak en het effect dat je wilt bereiken. Kort of lang? Recht, rond of choppy? Of misschien een curtain fringe (gordijntjes pony)? Bedenk van tevoren goed wat je wilt en vraag je ook af welke pony het beste bij jouw gezicht staat.

3. Je haar moet wennen

De pony valt naar voren terwijl je je haar altijd opzij of naar achteren hebt gedragen. Dit is een grote verandering. Je haar zal hieraan moeten wennen. Trek er maar enkele weken voor uit.

4. De pony moet gestyled worden en dat moet je leren

Denk niet dat je elke morgen met een keurige pony opstaat, zeker niet als je haar van nature krult. Soms staat het haar alle kanten uit (zeker als je van nature krullend haar hebt). En niet altijd is het gemakkelijk om het weer netjes op z’n plaats te krijgen.

Voor het steil maken van het haar kun je het beste een stylingtang en een kam met fijne tanden gebruiken. Trek de tang niet recht naar beneden, maar krul de punten lichtjes naar binnen. Strijk de pony met je vingers en wat wax (niet teveel!) glad. Met de föhn en een borstel krijg je een boller effect.

5. Een haarnetje?

Vooral s’ morgens als je uit bed komt, willen de ponyhaartjes, zoals gezegd, wel eens alle kanten opstaan. Je kunt dit oplossen door met een haarnetje te slapen.

6. Pas je make-up aan

De pony verlegt de accenten in je gezicht. Een wenkbrauwlange pony vestigt de aandacht op je ogen. Het kan heel goed zijn dat je gebruikelijke manier van opmaken niet geschikt meer is. Experimenteer daarom niet alleen met je ‘nieuwe’ haar maar ook met make-up.

7. High maintenance

Een pony is ‘high maintenance’. Elke morgen moet, zoals gezegd, er wel even gestyled worden. En verder moet de pony regelmatig bijgeknipt worden. Een rechte pony is vrij gemakkelijk bij te knippen (gebruik altijd een kappersschaar), een gelaagde pony wordt wat moeilijker. Reken voor het bijknippen op periodes van vier tot zes weken.

8. De volgende stap: straighten?

Van het één komt het ander. Ben je het beu om iedere dag de pony te stylen, dan kun je overwegen om je haar (tzt) te laten straighten. Gezond is het niet, maar handig misschien wel!

9. Vind je haar in je gezicht wel lekker?

Het kan zijn dat je erachter komt dat je het helemaal niet fijn vindt om haar in je gezicht te hebben. De volgende stap is dan de pony laten uitgroeien en dat is OOK leuk want tijdens dat groeiproces kom je door allerlei fases en die kunnen heel creatief zijn. Je hoeft dus NOOIT spijt te hebben van een pony :-)

