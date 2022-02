Trend alert 2022. Tomboy looks met een ironische touch

Broekpakken lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2, Valentino, Maison Margiela, Miu Miu, Fendi

Het modevolk houdt van contrasten. Dat blijkt wel weer. Van de Y2K invloeden met grote comeback trends als lage tailles (met strings en blote buiken in zicht), minuscule topjes en microrokjes stappen we moeiteloos over op broekpakken die zo één-twee-drie uit zijn garderobe zouden kunnen komen. De mood is tomboy maar wel met een knipoog.

Broekpakken lente zomer 2022. Photo courtesy of Valentino

Broekpakken zijn niets nieuws – we hebben ze de afgelopen jaren tot vervelens toe gedragen – maar het komende seizoen gaat er een nieuw sausje overheen. De blazers zijn oversized, extralarge, vaak met schouders die way too big zijn. De broeken zijn overwegend en vallen ruim op de schoenen. De taille kan hoog maar ook juist heel laag zijn.

Masculiene modelooks lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Hoezeer we ook bij de garderobe van vriendlief aanhaken, we gaan zijn looks niet kopiëren. Want onze masculiene broekpak geven we een vrouwelijke, soms zelfs bijna hilarische touch mee.

Broekpakken lente zomer 2022. Fashion model Steinberg. Foto Charlotte Mesman

Zo zagen we bij Gucci een geruit broekpak dat met een grote vlinderstrik werd geshowd. Bij Valentino werd een uitgesproken mannelijk pak gecombineerd met een hypervrouwelijke paarse blouse en idem dito tas. Maison Margiela combineerde een wit broekpak met een blouse met zwarte en witte blokken. Dsquared2 kwam met een tegendraadse look en presenteerde een bruin driedelig pak waar, met een beetje fantasie, ook vriendlief zo in weg zou kunnen lopen.

De coolste looks zagen we, wat ons betreft, bij Miu Miu. Een cognackleurig pak met broek met (zeer) lage taille was daar gecombineerd met een mannelijk overhemd en een klein vest. Onder de broek droeg het model een paar sneakers en onder haar arm een grote tas. Net zo cool is de lage taille broek met trench coat en klassieke donkerblauwe trui die wel weer zo kort is dat een stuk blote buik te zien is. Supercoole ying-yang looks!

Broekpakken lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

De tomboy look is momenteel ook populair onder de modellen. Fashion model Steinberg bijvoorbeeld hebben we het afgelopen seizoen niet anders dan in broekpak met overhemd en das gezien. En bij Fendi stuitten we op de look die je hierboven op onze streetstyle foto ziet. Het XL ruitenjasje getuigt van een flinke dosis zelf-ironie.

TRENDYSTYLE