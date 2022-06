Sinds een paar jaar zijn broekpakken zo ongeveer het coolste dat er is. Volgens de modetrends voor zomer 2022 blijven we ze dragen.

Dit zijn de broekpakken die we in zomer 2022 dragen. Foto Charlotte Mesman

Je hebt er vast eentje in de kast hangen: een broekpak. Sinds een paar jaar worden we ermee doodgegooid. Broeken met bijbehorende jasjes zijn cool.

In het begin waren de volumes wijd en slouchy (we onderstreepten de sportieve mood door ze met hoodies te dragen) maar voor zomer 2022 gaan we richting meer geklede versies. Het jongensachtige/uniseks-achtige gaat er een beetje af en daarvoor komen ‘tailored’ snitten in de plaats.

Dit zijn de broekpakken die we in zomer 2022 dragen. Foto Charlotte Mesman

De broek met bandplooi krijgt een klassiekere lijn en de jasjes soms zelfs haute couture details zoals voorgevormde jaren ’80 schouders of ronde kraagjes.

Dit zijn de broekpakken die we in zomer 2022 dragen. Foto Charlotte Mesman

Maar ook met meer casual broekpakken sla je nog steeds een goed figuur.

De grote zomertrend voor zomer 2022 is: een beha of bralette onder je blazer. Dat kan van alles zijn. De bralette die je tegenwoordig als beha draagt, een bikinitopje of zelfs triangeltopje met goudkleurige pailletten. Als het even kan, show je een stuk(je) blote huid.

Dit zijn de broekpakken die we in zomer 2022 dragen. Foto Charlotte Mesman

Qua kleuren mag je nog steeds knallen in het fuchsia, oranje en groen maar heel chic zijn ook de gedekte kleuren als beige, zwart, wit en (denim)blauw.

Dit zijn de broekpakken die we in zomer 2022 dragen. Foto Charlotte Mesman

Onder het broekpak draag je pumps of slingbacks (het wordt bijna eentonig) maar sandalen of zelfs platform sneakers zijn ook spannende opties. Het ligt eraan waar je naar toe gaat en wat je gaat doen.

We zochten een paar streetstyle looks voor je uit. Laat je inspireren voor jouw zomerlook.