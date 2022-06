Bikinitopjes zijn de snelste up-date van je modelook voor zomer 2022

Het bikinitopje voor een snelle update van je zomerlook. Photos courtesy of Philosophy, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, Etro, Fendi

Het geheim van een up-to-date modelook zit ‘m voor zomer 2022 vooral in de keuze van je topjes. Daarmee kun je alle kanten op. Er zitten ontzettend leuke, hippe, snelle én goedkope dingen tussen.

De crop top

Iedereen kent inmiddels de crop top. Met zo’n korte top en een streepje buik ben je helemaal en vogue.

De jaren ’70 tanktop

Een andere must-have is de tanktop, liefst in het wit. Dit ribbeltjeshemdje uit de jaren ’70 is supercool. Je draagt het als zodanig op een mooie rok maar ook in combinatie met je spijkerbroek of een broekpak.

De bikinitop

Het bikinitopje voor een snelle update van je zomerlook. Photos courtesy of Missoni

Een derde optie die je misschien nog niet kent, is het bikinitopje. Juist ja, die topjes en hesjes waarvan er misschien wel drie, vier, vijf in je kast op het strand liggen te wachten, die gaan we nu in onze dagelijkse look integreren. Dat opent perspectieven.

Een look die wij supercool vinden, is het oversized overhemd of een oversized blouse met daaronder een bikinihesje. Van het overhemd of de blouse doe je alleen de onderste knoopjes dicht en verder laat je het openhangen, zodat je het zogenaamde ‘flirtblouse’-idee krijgt. Eronder draag je dan een bikinitopje zodat het allemaal toch nog netjes en stoer blijft.

Het bikinitopje voor een snelle update van je zomerlook. Photos courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Deze modetrick kun je natuurlijk ook op andere looks toepassen. Zo ben je met bikinitopje onder een chique broekpak onmiddellijk in-trend.

Het topje doet het eigenlijk overal goed onder: onder een overhemdjurk, een doorzichtige jurk, onder een blazer, op een mooie rok voor naar een feestje, maar ook als je even niet weet wat je met je cut out jurk aanmoet.

Het bikinitopje voor een snelle update van je zomerlook. Photos courtesy of Missoni

Zwart is een geliefde (niet)kleur maar je kunt ook hele leuke, trendy effecten bereiken met dierenprints en bloemenprints. Let ook even op het model. Dat kun chic en minimalistisch zijn maar net zo goed een stringtopje met bandjes die je aan de voorkant vastknoopt.

Bekijk de foto’s maar eens en haal dan je bikini’s tevoorschijn. Je hoeft niet te wachten op een zomerse stranddag om ze te dragen.