Modetrends winter 2022. Deze gezellige mega-truien helpen je de winter door

Modetrends winter 2022. Check deze gezellige wintertruien. Foto’s van links naar rechts: Ermanno Scervino, Antonio Marras, Etro, Dsquared2, Missoni

Knitwear is al sinds een paar winters een huge modetrend. Ook deze winter dragen we (nog) meer knitwear dan gewoonlijk. De klassieke, cozy wintertrui die je in al z’n wolligheid omarmt en verwarmt maar daar natuurlijk ook deel van uit. Maar hoe ziet-ie er voor winter 2021 2022 uit? En hoe gaan we deze trui dragen?

Modetrends winter 2022. Check deze gezellige wintertruien. Photo courtesy of Sunnei

Kleurrijk, warm en royaal, effen of met fantasie. Kleuren die overheersen zijn oranje-achtige tinten, maar ook effen kleuren als groen, grijs, wit, beige en zwart. Qua fantasieën zien we veel etnische patronen. Verder doen dikke kabeltruien het deze winter ook nog steeds goed. Wat we deze winter niet gaan doen, is truien met typische winterplaatjes als ijskristallen of rendieren.

Modetrends winter 2022. Check deze gezellige wintertruien. Photo courtesy of Missoni

De oversized volumes permitteren ons om leuke en vernieuwende combinaties te leggen waarbij onze benen, gehuld in over knee laarzen, in de schijnwerpers komen te staan. Een paar ideeën (zie de foto’s)?

Draag een lange coltrui over een kanten jurkje met daaronder hoge laarzen.

over een kanten jurkje met daaronder hoge laarzen. Ga voor een wollen speelpakje (nog steeds in de mode) met daaronder hoge laarzen.

(nog steeds in de mode) met daaronder hoge laarzen. Draag je wollen mega-trui als jurkje met daaronder panty’s, kniekousen of een legging.

Geen type voor hoge (bijna) lieslaarzen, ga dan voor een langere rok of jurk, of – of course – een broek. Het korte wollen broekje kun je vervangen door een lange tricot broek zoals die deze winter in de mode zijn.

Modetrends winter 2022. Check deze gezellige wintertruien. Photo courtesy of Etro

Opvallende combinaties om mee te scoren: draag je mega trui op kant (we noemden deze combinatie al) of op een paillettenrok of -broek!

Vanzelfsprekend is de klassieke combinatie trui plus broek ook nog steeds in zwang. Let op: deze winter draag je je trui IN je (hoge taille) broek. Krijg je daardoor teveel volume in je taille, stop de trui dan alleen van voren in je broek en laat de rest erover vallen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw cozy winterlook.

