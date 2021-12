Modetrends winter 2022. Must-have: het bouclé jasje in Chanel stijl

Modetrends winter 2022. Must-have: het bouclé jasje. Photo courtesy of Isabel Marant

Mode-inspiratie nodig? Wij hebben een hot item voor je: bouclé jasjes. Of eigenlijk: alles wat je maar kunt bedenken in bouclé. En dan nog liefst in Chanel stijl. Deze modetrend voor winter 2021 2022 kwamen we tegen op de catwalks voor deze winter maar gaat momenteel totaal viraal op TikTok onder de naam ‘Old Money Aesthetics‘.

Voor een goed begrip van de Old Money Aesthetics modetrend hoef je eigenlijk maar aan twee dingen te denken: de bouclé mantelpakjes van Chanel en de outfits van Jacky Kennedy (jaren ’60 jurkjes, zijden sjaaltjes om je hoofd, doorgestikte tassen met ketting, enzovoorts). Gen Z is er momenteel door geobsedeerd. Zoek maar eens op #oldmoneyaesthetic :-)

Wij zochten een aantal (min of meer) draagbare outfits met bouclé jasjes voor je uit, voor het geval je in de uitverkoop tegen zo’n schatje mocht aanlopen. Of voor het geval jij (of je moeder) nog zo’n jasje in de kast hebt (heeft) hangen (nu dragen!).

Modetrends winter 2022. Must-have: het bouclé jasje. Photo courtesy of Saint Laurent

Een modecollectie voor winter 2021 2022 die wemelt van de bouclé jasjes en mantelpakjes is die van Saint Laurent. Anthony Vaccarello koos bouclé als leidraad voor zijn wintercollectie en goot er een vernieuwend (en uitdagend) sausje overheen. Zijn bouclé komt in alle mogelijke kleuren, de rokjes zijn superkort en de setjes bestaan uit verschillende kleuren bouclé.

Modetrends winter 2022. Must-have: het bouclé jasje. Photo courtesy of Celine

Bij Celine zagen we een klassiek bouclé jasje met gouden knopen in combinatie met een witte blouse met strik en een spijkerbroek. Een mix van vintage en eigentijds.

Modetrends winter 2022. Must-have: het bouclé jasje. Photo courtesy of Isabel Marant

Helemaal up-to-date en heel draagbaar is de interpretatie van Isabel Marant die een gebroken witte spijkerbroek combineerde met een gebroken wit bouclé jasje en een etnische top.

Modetrends winter 2022. Must-have: het bouclé jasje. Photo courtesy of Giambattista Valli

Kortom, met een bouclé jasje kun je letterlijk alle kanten op. Je kunt het zo chic, sexy of casual dragen als je wilt.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens. Bouclé jasjes garanderen je een fantastische Old Money Aesthetics look. Maar er is nog veel meer mogelijk. Bekijk de outfit van Dior maar eens. Style erop los, is ons advies!

