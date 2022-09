Zo draag je de klassieke zwarte broek deze winter. Photos courtesy of Ermanno Scervino, Giambattista Valli, Sportmax, Fendi, Dior

Je hebt het vast al opgemerkt: zwart is terug in de mode. En daarmee komt ook de zwarte broek weer in de beeld. Super! Want dit kledingstuk kleedt slank af en laat zich werkelijk overal mee combineren. Zo draag je de klassieke zwarte broek deze winter.

De klassieke zwarte broek. Welk model?

Zwarte broek bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Als we de catwalkfoto’s van de modecollecties voor winter 2022 2023 erbij pakken, valt op dat de zwarte broeken voor het nieuwe seizoen vaak wijd zijn. Modellen met bandplooi en wijde pijpen zijn geliefd. De taille mag hoog maar ook laag zijn. De pijpen zijn meestal lang en bedekken de schoenen ruimschoots. Behalve wijde broeken zien we ook slank afkledende modellen in jaren ’90 Tom Ford stijl.

Total black voor de klassieke zwarte broek

Eén van de meest geliefde combinaties voor winter 2022 2023 is zwart op zwart. Total blacks looks gaan het echt maken. Om die looks diepte en beweging te geven, speel je met vormen en texturen.

Wat draag je op een zwarte broek?

Zwarte broek bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

Vormen en texturen, jazeker. Maar hoe dan? Qua vormen mag je denken aan zwarte broeken met oversized blazer. Superbrede schouders zijn hot. Verder blijven de modeontwerpers onder deze blazer beha’s en topjes showen, alsof het geen winter gaat worden. Transparante tops zijn ook hot, net zoals opengewerkte truien. Een klassiek zwarte coltruitje is ook altijd goed.

Heel mooi is de combinatie van Fendi die een zwarte broek met een zwart truitje en een los asymmetrisch ceintuur/schootje showde.

Zwarte broek met witte blazer of witte blouse

Zwarte broek bij Yohji Yamamoto. Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Als we dan toch op de semi-klassieke toer gaan, dan doen we het goed. Zo zijn zwarte-witte mode looks deze winter weer helemaal populair. Je kunt daarbij denken aan een zwarte broek met een zwarte top en een witte blazer (zie Max Mara) maar ook aan een zwarte broek met een witte blouse en een zwart jasje (zie Yohji Yamamoto).

Klassiek met een eigentijds sausje

Hoe klassiek de basis ook is, de zwarte broek en ook de combinaties die we daarmee gaan leggen, zijn natuurlijk up-to-date en eigentijds. Zoals we al zeiden, zit het geheim van een stijlvolle moderne look in de texturen en vormen.

Benieuwd naar de modetrends voor de mannen voor winter 2022 2023, klik hier