Modetrends winter 2021. Het is mutsentijd! Van beanie tot baret tot babymutsje. Wat jij?

Modetrends winter 2021. Het is mutsentijd! Van beanie tot baret tot babymutsje. Foto: Charlotte Mesman

Het is verbazingwekkend hoe elk item en elk mode accessoire ieder seizoen opnieuw een hele reeks trend doorloopt. Er zit constant beweging in. Elke keer zijn er afvallers en nieuwkomers. Dat geldt ook voor de hoofddeksels. De mutsentrends voor winter 2021 laten spannende ontwikkelingen zien. We haalden onze streetstyle en catwalk foto’s erbij en maakten een lijstje voor je.

Weg van teruggeweest: het baretje

Modetrends winter 2021. Het is mutsentijd! Van beanie tot baret tot babymutsje. Model Chiara Scelsi. Foto: Charlotte Mesman

Het baretje is voor winter 2021 2022 weer helemaal hot & happening. Van deze Franse look kunnen we geen genoeg krijgen. We gaan ook steeds geraffineerdere versies zien, tot en met baretjes in dierenprints toe. Leuk met eenzelfde zonnebril (zie de coverfoto)!

Op z’n retour: het visserhoedje

Het vissershoedje domineerde de afgelopen jaren het straatbeeld. Zowel in de zomer als in de winter was het een hit. ‘Was’ schrijven we. Want dit hoedje is op z’n retour, maar je mag het zeker nog dragen. In veel modecollecties kom je het nog tegen in steeds weer nieuwere versies. Voor winter 2021 2022 is dat het doorgestikte visserhoedje, al dan niet met teddyvoering.

Nog steeds in de mode: de hoed

Modetrends winter 2021. Het is mutsentijd! Van beanie tot baret tot babymutsje

Vrouwelijk, elegant maar wel erg gekleed is de hoed. Vorig jaar winter zagen we ‘m al in het Nederlandse straatbeeld opduiken (vooral jongere meiden waagden zich eraan) en dit jaar zet de trend door, al verwachten we niet dat we de hoed op grote schaal gaan zien.

Altijd goed: de beanie

Modetrends winter 2021. Het is mutsentijd! Van beanie tot baret tot babymutsje. Foto: Charlotte Mesman

Kun je geen afscheid nemen van je beanie? Hoeft ook niet! De beanie is én blijft supercool. Je mag ‘m bij elke jas dragen. Grof gebreid en vrolijk gekleurd natuurlijk.

Nieuwkomer (houd je vast!): het babymutsje

Modetrends winter 2021. Tricot mutsje van Miu Miu. Photo: courtesy of Miu Miu

Herinner je je die losse, gebreide capuchons van vorig jaar winter. Miu Miu deed er een schepje bovenop en kwam met een soort babymutsje: een tricot dopje met een bandje dat onder je kin (!) doorloopt. Op de catwalk van dit Italiaanse modehuis zagen we ook een andere versie: een grof gebreide muts met aan de voorkant een idem dito band die over de mond en neus loopt en die met knopen aan de weerszijden van de muts is bevestigd. Een capuchon met een soort geïncorporeerd mondkapje, zou je kunnen zeggen.

Aarzelend trendje: het sjaaltje

Op meerdere catwalks (Dior, Max Mara) zagen we sjaaltjes à la Grace Kelly. Deze trend zagen we tijdens de Fashion Week maar weinig terug. Het is de vraag of-ie gaat aanslaan. Maar vind je het leuk (het is superchic!), ga er dan voor.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je mode-fantasie gaan!

