Modetrends winter 2021 2022. 3x Comfy-chique winterjassen om in de uitverkoop te scoren. Photo courtesy of Chloé

Eén van de meest interessante items in de winteruitverkoop is (natuurlijk) de winterjas. We hebben al weer heel wat maandjes in onze winterjas opzitten. Tijd om ons eens letterlijk ‘in een nieuw jasje te steken’. De modetrends voor winter 2022 houden ons warm (en modieus). We zochten drie modellen voor uit die comfortabel, weerbestandig én fashionable zijn.

De lange puffer coat

Modetrends winter 2021 2022. 3x Comfy-chique winterjassen om in de uitverkoop te scoren. Photo courtesy of Ermanno Scervino

De lange puffer jas is geen nieuwkomer maar dit model is nog steeds in-trend, zozeer zelfs dat we ‘m op de catwalk in Milaan zelfs voor de avond zagen showen, over een zwarte broek met witte blouse (iets om in gedachten te houden). Een paar stoere zwartleren enkellaarsjes eronder en je hebt een geklede maar pittige look waarmee je zowel overdag als ’s avonds een goed figuur slaat.

De (nep) lammy coat

Modetrends winter 2021 2022. 3x Comfy-chique winterjassen om in de uitverkoop te scoren. Photo courtesy of Chloé

Houd je van lichte kleuren, dan is de (nep) lammy coat misschien iets voor jou. Deze jas match in een lange, lichte versie perfect met elke winter outfit. Ga voor een oversized model dat zich moeiteloos over elke outfit laat dragen. Van zo’n licht gekleurde, superchique jas word je blij.

Langharige yeti-jas

Modetrends winter 2021 2022. 3x Comfy-chique winterjassen om in de uitverkoop te scoren. Photo courtesy of Prada

Ben jij een (beetje een) drama queen en op zoek naar een jas ‘voor erbij’, kijk dan ook eens bij de langharige nepbontjassen, zo’n ‘verschrikkelijke-sneeuwman-jas’. Dit soort (heftige) jassen zijn warm, comfortabel en schenken je dat ‘nieuwe, speciale gevoel’ dat sombere dagen kleur geeft, al laat de zon zich niet zien. Combineer de jas met een paar chique hoge laarzen en je winterlook kan niet meer stuk.

Een goed alternatief voor de yeti-jas is de teddyjas. Ook die dragen we deze winter lang en oversized. Voor wat meer vorm kun je de jas met een leren riem in je taille dragen. Wel zo trendy!

Bekijk de catwalkfoto's maar eens en sla dan je slag in de uitverkoop.

