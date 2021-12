Deze modetrends voor winter 2021 2022 zijn hip. 16x Stijltips

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto Nausheen Shah en Caro Daur. Ph. Charlotte Mesman

Weet je even niet wat je aan moet? Kijk om je heen in boetieks, modewarenhuizen, op straat, maar ook op de social media. Want influencers kunnen je op goede ideeën brengen. Wij fotografeerden de belangrijkste influencers tijdens de afgelopen Fashion Week (september 2021) in Milaan voor je. Dit zijn de modetrends en ideeën die wij voor winter 2021 2022 van de streetstyle looks bij de modeshow van Alberta Ferretti opstaken. Laat je inspireren.

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto Jessica Wang. Ph. Charlotte Mesman

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto Nieves Alvarez. Ph. Charlotte Mesman

Groen ! Groen is één van de meest geziene modekleuren voor winter 2021 2022 . Het maakt niet uit welke toonaard, groen is hip.

! Groen is één van de meest geziene . Het maakt niet uit welke toonaard, groen is hip. Helgroen en kobaltblauw is hot and happening. Deze combinatie komt uit de koker van Alberta Ferretti en werd grif door de influencers overgenomen.

is hot and happening. Deze combinatie komt uit de koker van Alberta Ferretti en werd grif door de influencers overgenomen. Color blocking. Combinaties van (felle) effen kleuren zijn weer enorm in zwang. Fantasieën zijn op hun retour.

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto een genodigde bij Alberta Ferretti. Ph. Charlotte Mesman

Met total black (maar ook met total white) zit je goed. Sowieso kan het deze winter met een tonsuurton look niet misgaan.

(maar ook met total white) zit je goed. Sowieso kan het deze winter met een niet misgaan. (Vegan) leren broeken . Voor winter 2021 2022 zijn ze waterproof, stoer, veelzijdig en oversized.

. Voor winter 2021 2022 zijn ze waterproof, stoer, veelzijdig en oversized. Power schouders en tailored jasjes blijven ook deze winter een trend.

en tailored jasjes blijven ook deze winter een trend. Schitter de winter door met grote, fonkelende oorbellen, ook bij een minimalistische wintertrui.

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto Niki Wu Jie. Ph. Charlotte Mesman

Deze winter scoor je met ceintuurs (maar ook met loafers ) met kitscherige goudkleurige versieringen .

(maar ook met ) met . Baggy pants zijn dé trend! Heerlijk in het dragen.

zijn dé trend! Heerlijk in het dragen. Een andere casual wintertrend is: double denim .

. Sjaaltjes à al Grace Kelly zijn hot, maar hoeden met brede rand zijn oneindig chic.

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto Chiara Totire (links) en Anna Dello Russo – Vogue Japan (rechts) . Ph. Charlotte Mesman

Een nieuwigheid voor winter 2021 2022 zijn: metallics. Bij Ferretti zijn dat goudkleurige pailletten. Superglam!

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto Leonie Hanne. Ph. Charlotte Mesman

De strakke broek is terug: in de vorm van een legging of jaren ’80 skibroek met splitjes aan de buitenkant die de enkels vrijlaten. Je draagt ze als zodanig of onder een rok of jurk.

met aan de buitenkant die de enkels vrijlaten. Je draagt ze als zodanig of onder een rok of jurk. Minirokken zijn cool! Je combineert, als het even kan, met hoge laarzen en een stuk bloot been maar is dat te koud, dan is daar altijd nog de jaren ’80 zwarte panty (ragfijn).

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto Caro Daur. Ph. Charlotte Mesman

Over die mini (al dan niet met pantykousen) moet natuurlijk een jas. Caro Daur koos voor een trench coat . De trench is een topper dit seizoen. We zien ze ook in winterversies met doorgestikte en gewatteerde panelen.

(al dan niet met pantykousen) moet natuurlijk een jas. Caro Daur koos voor een . De trench is een topper dit seizoen. We zien ze ook in winterversies met doorgestikte en gewatteerde panelen. En wat dragen we volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 aan onze voeten? Als we op het modepubliek bij Alberta Ferretti mogen afgaan, worden het loafers met hoge hakken, puntige pumps of wel heel moderne hoge laarzen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen en persoonlijke maar up-to-date modelook voor winter 2021 2022.

