Hoodies, varsity jackets en baseball shirts voor een geklede (ja!) modelook. x10 Stijltips. Foto: Charlotte Mesman

Was het vorig jaar winter één en al sportswear en loungewear wat de klok sloeg, deze winter doen we het anders. We zijn inmiddels van die bank af (en hopelijk houden we het zo) en scheppen er meer dan ooit plezier in om ons – zoals dat heet – te kleden. De modehuizen lopen meer dan ooit met hun modeskills te koop en leven zich uit met scherpe snitten en alles wat onder het bijna onvertaalbare begrip ‘tailoring‘ valt. Maar afscheid nemen van die hoodies en joggingpakken zit er volgens de modetrends voor winter 2021 2022 (gelukkig) voorlopig nog niet in.

Sommige modehuizen gingen juist met die sportswear items die ons de rampzalig winter van 2020 doorhielpen aan de slag, maar niet zonder ze te updaten en op te ‘sauzen’.

Zo kwam het modehuis Boss met een capsule collectie voor voorjaar 2022 in samenwerking met Russell Atletic. De rode draad in deze collectie was de baseballsport. Baseball shirts, maar ook hoodies, varsity jackets en joggingpakken werden op een coole maar stijlvolle wijze gecombineerd met klassiekers als trench coats en oversized blazers.

Een ander modemerk dat zich inliet met sportswear items is Philosophy van Lorenzo Serafini (de jonge lijn van het Italiaanse modehuis Alberta Ferretti). In deze collectie stuiten we op preppy tennistruien (die dan ook prompt met korte en lange plooirokken werden gecombineerd) en varsity jackets.

Zelfs het modehuis Etro, bekend om zijn etnische fantasieën kwam met tennistruien met zo’n karakteristieke V-hals en contrasterende boorden. Etro stuurde die moeiteloos samen met etnische prints en zelfs luipaardprints de catwalk op.

Die combi van Etro is niet alledaags en misschien wat vergezocht, maar er zijn ook gemakkelijkere manieren om sportswear invloeden in je geklede of dagelijkse modelook te verwerken. Zo doe je dat volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022. We geven je x10 stijltips maar er vallen natuurlijk nog véél meer combinaties te bedenken.

Hoodie onder je geklede broekpak

onder je geklede broekpak Baseball shirt op je leren rok met daaronder hoge laarzen

op je leren rok met daaronder hoge laarzen Tennistrui op je korte of lange plooirok

op je korte of lange plooirok Trench coat over je joggingpak

over je joggingpak Oversized blazer over hoodie

Beanie bij je lange, klassieke jas (die kennen we van vorig jaar)

bij je lange, klassieke jas (die kennen we van vorig jaar) Varsity jacket op plooirok

op plooirok Onverwacht felle kleurtjes : bijvoorbeeld oranje hoodie onder camel kleurig broekpak

: bijvoorbeeld oranje hoodie onder camel kleurig broekpak Beenwarmers uit de balletwereld bij je sneakers of pumps

uit de balletwereld bij je sneakers of pumps Boxing shorts met een smokingjasje voor naar een feestje (yep, we saw it all, baby!).

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en doe inspiratie op voor jouw winter 2021 2022 modelook. Onthoud: fashion is fun!

