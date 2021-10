Modetrends winter 2021 2022. Spijkergoed fan? Check de double denim look. Stijltips & trends

Eén van de favoriete spijkergoed trends voor winter 2021 2022 is de double denim look. Ofwel: combineer jeans met jeans.

Foto: Charlotte Mesman

Double denim is al sinds een paar seizoenen populair en schaart zich ook in het rijtje van de modetrends voor herfst winter 2021 2022. Gelukkig maar want deze look is eenvoudig, altijd goed en hip. Het fijne is dat je alle ingrediënten vast al in je kast hebt hangen.

Model Mirthe Dijk. Foto: Adversus

Model: Aylah Peterson. Foto: Charlotte Mesman

Stijltip: haal al je spijkergoed items tevoorschijn, spreid ze uit over je bed en maak dan vernieuwende combinaties. Spijkerbroeken met spijkerblouses zijn hip maar ook jaren ’80 spijkerjacks – van die oversized jacks met een vrij mannelijke snit – zijn een comeback trend.

Model Mirthe Dijk. Foto: Charlotte Mesman

De nieuwigheid voor herfst winter 2021 2022 zijn de topjes waarmee je je double denim look combineert. Superhot zijn beha’s (yep!) en draadjestopjes, van die topjes die van voren bijeengehouden worden door draadjes of zelfs door enkel een kettinkje zoals het pintopje van Jacquemus dat momenteel overal te zien is.

Foto: Charlotte Mesman

Maar met een simpel T-shirt of bij slecht weer een trui onder je spijkerjack kom je natuurlijk ook goed weg. Voor een up-to-date look draag je je T-shirt of trui in je spijkerbroek die – of course! – een jaren ’80 hoge taille heeft.

Model Mona Tougaard. Foto: Charlotte Mesman

Ook met de keuze van je schoenen kun je je double denim look een winter 2021 2022 twist meegeven. Chunky Chelsea boots zijn supercool. Zwart is prima maar de nieuwste winterkleur is toch wel echt bruin: karamel of chocolade. Wie durft kan ook voor van die afschuwelijk leuke sloffen of instappers als model Mona Tougaard op de streetstyle foto hierboven.

Bekijk onze foto’s van models off-duty en trendy modepeopletjes maar eens en ga dan zelf aan de slag.

