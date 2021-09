De slipdress (satijnen lingeriejurk) houden we er volgens de allernieuwste modetrends ook het komende winterseizoen in. 7x Redenen om je slipdress te (blijven) dragen.

Modetrends winter 2021 2022. 7x Redenen om een slipdress te dragen. Photos: courtesy of Fendi, Sportmax en streetstyle bij D&G

Het mag dan bijna herfst zijn, hang die slipdress nog niet weg. Volgens de modetrends voor herfst winter 2021 2022 gaan we deze satijnen lingeriejurk het komende seizoen volop dragen. Ook al beschermt zo’n dun gevalletje je niet tegen de kou, je kunt er wel fantastische combinaties mee leggen waar je in de herfst en winter goed mee wegkomt.

Modetrends winter 2021 2022. 7x Redenen om een slipdress te dragen. Photo: courtesy of Sportmax

7x Redenen waarom je deze winter een slipdress zou moeten dragen

#1 Allereerst is zo’n satijnen of satijnachtig stofje natuurlijk ideaal om letterlijk in te shinen. In welke kleur je je slipdress ook draagt, de kleuren zijn diep en glanzend. Ze trekken je outfit direct omhoog en doen je schitteren. Dat hebben we vooral in het donkere seizoen nodig.

#2 De combinatie van glans en mat is een topper. In de mode gaat het eigenlijk altijd om twee dingen: proporties en contrasten. Het zijn de contrasten die je outfit iets verrassend meegeven en de combinaties die je legt een fashionable outfit meegeven. Zo’n satijnen jurkje kan heel veel voor je outfit doen.

#3 Slipdresses zijn ragfijn waardoor je ze overal onder kunt dragen. Je voelt ze niet zitten en ze zijn niet bulky. Je kunt er letterlijk alles over dragen.

#4 Een ultravrouwelijk item als de slipdress laat zich ontzettend goed combineren met stoere kledingstukken en modeaccessoires. Je kunt er een coltruitje onder dragen met daarover een oversize blazer. Ze doen het ook supergoed met grof gebreide truien of vesten, of met klassieke lange jassen. Onder de jurk draag je simpelweg je winterboots, of dat nu van die coole, chunky Chelsea boots zijn of pittige hoge laarzen met een hak.

#5 Slipdresses zijn kuitlang en daardoor ook in de herfst en winter gemakkelijk in het dragen. Bij lage temperaturen kun je er zelfs leggings onder aantrekken!

Modetrends herfst winter 2021 2022. Slip dress. Photo: courtesy of Fendi

#6 De slipdresses voor herfst winter 2021 2022 zijn mooier dan ooit. Behalve in het zwart en wit gaan we ze ook in tinten als cognac en mauve zien. Sommige slipdresses, zoals bij Fendi, zijn zelfs verrijkt met borduursels en kraaltjes/steentjes.

#7 De slipdress: van daywear tot avondjurk. Juist in de winter – en rond de feestdagen – komt het vaak voor dat we een after work party hebben. Draag op die dagen een slipdress als basis voor je outfit. Als je ’s avonds gaat feesten, hoef je alleen maar de bovenlagen uit te trekken!

Modetrends winter 2021 2022. 7x Redenen om een slipdress te dragen. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

Mocht je geen rokken- of jurkentype zijn dan kun je altijd nog een oversize broek met een satijnen lingerietop combineren. Daarmee kun je dezelfde feeling creëren.

Bekijk de modefoto’s voor winter 2021 2022 en haal je slipdress tevoorschijn!

