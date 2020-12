Allereerst: besef dat Zoom-meetings tijdens een lockdown je redding zijn! Ze halen je uit je comfort-zone en geven je in de blijfthuisperiode waarin ‘verslonzing’ op de loer ligt, een reden om je te kleden. Dat is op z’n beurt weer een boost voor je humeur. Dus grijp de gelegenheid met beide handen aan, was je haar, maak je op en duik met enthousiasme in je kledingkast voor een geslaagde Zoom-outfit. De modetrends voor winter 2020 2021 komen je tegemoet. Wij hebben een aantal stijltips voor je.

Deze modetrends voor winter 2020 2021 zijn ideaal voor Zoom-meetings

Laten we allereerst beginnen met wat je beter NIET tijdens een Zoom-meeting kunt dragen (tenzij de sfeer heel informeel is):

Geen T-shirts, hoodies of casual sweaters.

Geen loungewear.

Geen diep uitgesneden decolletés.

Geen hoge col die je nek doet verdwenen en een zwevend hoofd op het beeld laat zien.

Geen gestructureerde kleding (stijve jasjes) die tijdens het zitten lelijk gaat wijken of openstaan.

Geen felgekleurde patronen tenzij je creatief of innovatief wilt overkomen.

Geen joggingbroek of shorts voor het geval je tijdens de meeting moet opstaan om iets te pakken of een deur dicht te doen.

Wél dragen tijdens een Zoom-meeting (deze actuele modetrends zijn perfect!)

Natuurlijke kleuren, de zogenaamde ‘neutrals’, die op dit moment helemaal in de mode zijn: wit, beige, camel, paddenstoel, karamel, navy blauw, zwart.

Chique jaren ’70 blouses met roesjes of een vrouwelijk sjaaltje.

Katoenen overhemdblouses in het wit of blauwwit gestreept (met daarover een vest of trui)

Warme, wollen overhemdblouses die je dichtgeknoopt draagt (zie Max Mara)

Verfijnde truitjes.

Mooie, warme jurkjes met een ingetogen patroon en met daaronder een mooie bloes.

Vrouwelijke vestjes. Je kunt ze dichtknopen en ze met een ceintuurtje in je taille dragen voor meer vorm.

Kies je voor een colbertje, draag het dan open zodat het mooi valt. Afhankelijk van de situatie mag je het ook over je stoel hangen.

Een mooi sieraad zoals een goudkleurige schakelketting geeft je gezicht licht.

Je zou van een sieraad of een sjaaltje zelfs je signatuur kunnen maken, iets wat kenmerkend is voor jou! Want ‘fashion is fun’. Probeer ook (juist!) van je Zoom-meeting-outfits iets leuks te maken. Fijn voor jou, goed voor je image (betrouwbaar en professioneel), en fijn voor degenen die naar je kijken!

