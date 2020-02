Trend alert. Wit voor een vroege voorjaarslook 2020. Dit is dé modetrend van nu!

Toen het Italiaanse modehuis Alberta Ferretti vorig seizoen voor winter 2019 2020 een serie optisch witte outfits de catwalk opstuurde, wisten we even niet wat we ermee aanmoesten. Spierwitte truien, spierwitte broeken, spierwitte winterjassen, for God’s sake! Maar klaarblijkelijk wist Alberta Ferretti heel goed wat ze deed, en was het alleen maar een kwestie van het juiste moment afwachten.

Nu de donkere eindejaarswintermaanden voorbij zijn, hangen de winkels er stijf van. De timing is perfect, want wie heeft er op dit moment niet zin in even iets anders, iets dat voorzichtig doet hopen op het voorjaar, al hebben we nog een lange weg te gaan.

Must-have en hebbedingen volgens de modetrends voorjaar 2020

Er zijn een aantal witte ‘hot items’ die eruit springen. Deze items zijn, zoals gezegd, trendy in het spierwit, maar vind je het daar toch echt nog te vroeg voor (of vind je dat het te snel vies wordt of te kwetsbaar is), ga dan voor kleuren als zachtgrijs, bleekroze (zie de foto’s) of beige en camel.

We zetten de ‘white hot items’ even voor je op een rijtje:

Superhot zijn momenteel korte, dikke katoenen kabeltruien . Deze truien hebben een ronde hals en brede kabels. Ze zijn kort maar je draagt de voorkant ervan IN je broek.

. Deze truien hebben een ronde hals en brede kabels. Ze zijn kort maar je draagt de voorkant ervan IN je broek. Dit brengt ons direct op de broeken . Het hotste model van nu is wijd met een hoge, aangerimpelde taille met ceintuur. Juist doordat die taille hoog is, kan je je korte truien erin dragen.

. Het hotste model van nu is wijd met een met ceintuur. Juist doordat die taille hoog is, kan je je korte truien erin dragen. Witte coltruitjes zijn een andere must. Je kunt ze letterlijk overal bij dragen. Je total black outfit wordt er superchic (en heel Chanel) door.

zijn een andere must. Je kunt ze letterlijk overal bij dragen. Je total black outfit wordt er superchic (en heel Chanel) door. Een andere topper is de witte winterjas . Deze heeft een brede kraag en een ceintuur in de taille. Mannelijke oversize modellen zijn ook in de mode. De meest gangbare lengte is tenminste tot op de knie.

. Deze heeft een brede kraag en een ceintuur in de taille. Mannelijke oversize modellen zijn ook in de mode. De meest gangbare lengte is tenminste tot op de knie. En wat te denken van de fake lammy’s in het wit ? Je hebt ze vast zien hangen. Supermooi!

? Je hebt ze vast zien hangen. Supermooi! Wil je het helemaal volgens het boekje doen, kijk dan ook eens bij de laarzen. Witte of crèmekleurige afzaklaarzen zijn hot. Ook witte hoge laarzen zijn in de mode. Vind je de uitgave te groot, dan kun je altijd nog op je witte sneakers terugvallen.

zijn hot. Ook zijn in de mode. Vind je de uitgave te groot, dan kun je altijd nog op je witte sneakers terugvallen. Detail: gouden knopen zijn ‘en vogue’. Broeken of jassen met gouden knopen zijn in de mode, en superstylish.

Bekijk de foto’s maar eens en doe inspiratie op voor een sneeuwwitte (glimlach…) update van je modelook. Te wit, dan vind je hieronder een mooi alternatief.

TRENDYSTYLE