Deze spijkerjurken en spijkerrokken gaan we het komende seizoen dragen

Spijkerjurken en spijkerrokken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Qua spijkerbroeken mogen we ons het komende seizoen verheugen om spannende nieuwe modellen zoals floor sweeping baggy jeans en spijkerbroeken met lage taille. Maar ook als het op spijkerjurken of spijkerrokken aankomt, hebben we niet te klagen.

Spijkerjurken en spijkerrokken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Een spijkerrok die we tijdens de afgelopen modeweken al volop zagen dragen, is de lange spijkerrok met vintage look en jaren ’70 invloeden. Deze rok kun je nu al aan en laat zich gemakkelijk combineren. Je kunt er een uitgesproken seventies outfit van maken met bloemenblouses bijvoorbeeld maar je kunt de rok natuurlijk ook met een warme trui of een blazer combineren.

Spijkerjurken en spijkerrokken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

Opvallend zijn ook de spijkerjurken. Bij Blumarine zagen we zowel lange als korte jurken (en zelfs laarzen) met een sortiment jeansdessin in jaren ’90 stijl. Iets waar de ‘echte’ fashionista’s onder jullie wel raad mee zullen weten.

Spijkerjurken en spijkerrokken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Annakiki

Het modehuis Annakiki daarentegen kwam zelfs met een avondjurk in spijkergoed. De strapless jurk, lang natuurlijk, was verrijkt met jeansroesjes.

Spijkerjurken en spijkerrokken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Supertrendy is de patchwork rok die Dsquared2 – een modehuis dat bekend werd met zijn spijkergoed – de catwalk op stuurde. De rok werd geshowd met glittertruitje, een leren gilet en platform schoenen met luipaardprint. Als je hier geen inspiratie van opdoet!

Spijkerjurken en spijkerrokken voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Voor een klassieke look moet je bij Max Mara zijn. Het Italiaanse modehuis showde een serie outfits in donkere denim waaronder een mantelpakje met bijbehorende jas. Opvallend was de roklengte: ruim boven de knie (want zoals je vast al weet: de rokken gaan korter worden).

Bekijk de foto’s maar eens en laat je alvast inspireren. Het fijne van denim is dat je het al vroeg in het seizoen aankunt.

