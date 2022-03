Oeps, boops! De modetrends voor zomer 2022 zijn heftig

De modetrends voor zomer 2022 zijn heftig. Photo courtesy of N21

De modetrends voor lente zomer 2022 hebben heel wat verrassingen in petto. Het wordt allemaal best een beetje spannend in de mode. De bottomline is dat we méér huid gaan showen. De woorden ‘slutty summer’ zijn alweer gevallen.

De onpreutse ontwikkelingen in de mode hebben we aan de Y2K invloeden in de mode. In de jaren ’90 en ’00 namen we het allemaal niet zo nauw. Hoogtepunt was de verschijning van topmodel Kate Moss in 1993 op een party in doorzichtige jurk met daaronder enkel een zwart slipje.

Dat moment is inmiddels legendarisch en de foto van een stralende Kate die – zoals mijn vader zou zeggen: met twee paar ogen – onbevangen de camera in kijkt, is momenteel overal op internet te vinden.

Wie weet wat wij er deze zomer van gaan brouwen? Feit is dat de modetrends voor het komende seizoen aan onze moraliteit gaan tornen. Mogelijk gaan we de grenzen weer een beetje oprekken en komt die lang vergeten onbevangenheid (of moeten we schaamteloosheid zeggen?) weer boven. Weet je nog hoe we in de jaren ’90 op maar ook rond het strand topless gingen?

Een paar stappen hebben terug naar die vrijheid-blijheid tijd hebben we de afgelopen jaren al gezet met microshorts, croptops en cut-out creaties. Deze zomer komen daar mini- en microrokken en doorzichtige jurken bij. En die croptops… die vernauwen zich tot bandeautopjes. En onder die topjes mag deze zomer best iets uitkomen!

Modetrends. Trend alert: de pin top. Foto: Charlotte Mesman

Overigens stak deze underboob trend vorig jaar zomer de kop al op. Je hoeft maar te denken aan de pin-topjes van Jacquemus die de aanzet van die twee goed zichtbaar laat. En verder zagen we menig celeb met halter- en sjaaltopjes die moeite hadden om alles binnen boord te houden. In zomer 2022 gaat deze stoute trend mainstream.

Natuurlijk is deze mode niet voor iedereen weggelegd. Wij kunnen ons in ieder geval geen gelegenheid voorstellen om zò voor de dag te komen. Of het moet een wild strandfeest zijn. Of ja, wacht even, als het om een bikinitopje gaat, dan durven we het (misschien) nog wel aan (ligt ook een beetje aan het gezelschap).

De modetrends voor zomer 2022 zijn heftig. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend die in de lijn ligt van de underboob trend is het flirtshirt. Deze trend is meer toegankelijk en draait om een knoopje of wat meer los van je nette blouse zodat je een spannende inkijk krijgt. Flirterig, dat wel, maar net niet té.

Kijk maar wat bij jou past. Niets hoeft, alles mag, zolang je het zelf leuk vindt.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE