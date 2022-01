Check het ABC van de mode voor lente zomer 2022. Photos courtesy of Sportmax, Prada, Missoni, Versace, Fendi

Het wordt het jaar van de minirok en de lage taille. Na de croptop die al een streepje blote buik liet zien, als was het dan in combinatie met een hoge taille, gaan we in 2022 nòg meer huid showen. Het is alsof we alles, kleren incluis, van de afgelopen jaren van ons willen afgooien.

Check het ABC van de mode voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

Shinen is het motto voor de mode voor lente zomer 2022. Niet wegkruipen in je holletje maar voor de dag komen, baden in de zonneschijn, de deur uit in mooie kleurrijke kleding om te schitteren. Om je een idee te geven van de modetrends voor het nieuwe seizoen hebben we een B aan de hand van het ABC voor je opgesteld. Check je modekennis.

A van Acid geel

Check het ABC van de mode voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Sportmax

A van Acid geel. Geel is een kleur die we het komende seizoen in zijn schakeringen gaan dragen. Zonniger kan niet!

B van Bandjes en Bra/Bandeau-topjes

Herinner je je al die bikini’s met bandjes van vorig jaar zomer? Die bandjes zien we nu ook in topjes en jurken terug. Een ander key item voor het nieuwe seizoen is het bra-topje, vaak in de vorm van een bandeau. Ziehier de minuscule opvolger van de croptop.

C van Cut-out

Cut-out blijft een ding al verleggen de accenten zich. De nieuwigheid: we gaan met de flanken bloot. Dus navel en buikje bedekt maar je zij aan beide kanten in zicht. Asymmetrisch blijft ook een trend, think one shoulder ontwerpen.

D van Double Denim

Double, zelfs triple denim is een hotte trend voor lente zomer 2022, onder één voorwaarde: dat alle items in dezelfde denim soort zijn uitgevoerd. Setjes dus.

E van Eighties

Lang leve de Eighties. Ze blijven ons achtervolgen. Brede schouders, korte rokken. Het mag nog steeds allemaal.

F van Faux

Faux fur, faux leer. Duurzaam, diervriendelijk, milieuvriendelijk. Ook de mode kan er niet omheen. Overigens wordt faux steeds vaker ‘vegan’ genoemd. Wist je trouwens dat er tegenwoordig ook leer van paddenstoelen is?!

G van Groot

Het is gedaan met die tasjes die je in een gesloten vuist kunt vatten. De tassen voor lente zomer 2022 zijn… groot!

H van Hakken

Sneakers zijn op hun retour, sandalen zijn altijd goed, en pumps met hakken – ook asymmetrische hakken – zijn hot!

I van Ieniemienie

I van Ieniemienie maar nu eens niet voor de tassen maar voor rokken, jurken en (korte) blazers. En nu maar hopen dat de roklengte echt iets over de economie zegt!

J van Jeans

Spijkerbroeken waren in groten getale aanwezig op de catwalk. De nieuwigheid is de spijkerbroek met lage taille!

K van Koffertasjes

Af en toe duiken ze weer op in het beeld: van die rigide koffertasjes. Dit seizoen komen we ze tegen bij Louis Vuitton en Lanvin.

L van Lage taille en Lange blazers

Check het ABC van de mode voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Versace

We noemden ‘m al: de lage taille, de meest opwindende nieuwigheid (of beter comeback) van het seizoen. Let ook op de lange blazers in jaren ’80 stijl. Een reactie op de cropblazers misschien?

M van Mini en Micro

Check het ABC van de mode voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Prada

De M kon niet anders dan van Mini en Micro zijn. Klein en kort is het Leitmotiv van lente zomer 2022.

N van Netkleding

Netjurkjes, nettopjes, nettassen. De modeontwerpers blijven het proberen. Wellicht gaan we ze dit keer wel in het straatbeeld zien?

O van Oversized

Oversized volumes blijven domineren, maar daarnaast gaan we ook strakkere modelletjes zien. Aan jou de keuze.

P van Patchwork, Preppy en Plooirokken

Patchwork jeans met een jaren ’70 touch zijn terug in beeld en wij vinden ze cool. Een heel andere stijl die ook in zwang is, is de preppy look, think plooirokken, varsity jackets, emblemen, tennistruien, mocassins.

R van Retro

Langzaam maar zeker zien we weer naoorlogse silhouetten in de mode opduiken (Michael Kors, Max Mara Resort). Wie weet gaat deze retro look het dit seizoen maken?

S van Shinen

De S is van Shinen. Wat je ook draagt, draag er iets mee uit. Laten we dit seizoen allemaal een beetje Emily in Paris zijn!

T van Transparant en Trucker hats

Het wemelde op de catwalks van de doorzichtige jurkjes die dan ook nog eens heel gewaagd zonder beha worden gedragen. Oh lalala… de grungy Kate Moss look is terug. Voor de sportievelingen onder jullie daarentegen is er de trucker hat, zo’n pet à la Amerikaanse vrachtwagenchauffeur. Meer contrasterende trends kun je niet bedenken al zou het best leuk zijn om deze twee bij elkaar te dragen.

U van Underwear

Check het ABC van de mode voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Fendi

Underwear als outerwear. Het is geen nieuwigheid maar het is wéér helemaal in. En dit keer gaat het niet alleen om beha’s die als topjes worden gedragen, of om slip dresses die je gewoonlijk alleen in de slaapkamer draagt, maar ook om slipjes die boven je (lage) taille uitpiepen.

V van Very Pery en Vlinders

Very Pery, een violetpaarse kleur, is uitgeroepen tot dé modekleur van 2022. Als we echter een symbool voor 2022 zouden moeten kiezen, dan zouden dat vlinders zijn. We zagen ze op meerdere catwalks, onder meer bij Chanel en Blumarine, langs fladderen.

W van Wit

W is van wit wat niemand zal verbazen. Ook dit seizoen gaan we flaneren in total white looks, al dan niet met een opvallend kleuraccent.

X van X-Factor

Heb jij die?

Y van Y2K

Britney Spears, Kate Moss, Paris Hilton, Carrie Bradshaw, Jennifer Aniston. We halen de dames weer van stal (met alle respect) en kopiëren hun looks. Grunge, punk, rock, romantisch. Zuurstokroze, petjes, doorzichtige jurken, fluwelen joggingpakken, lage taille broeken, bandana’s, bruine lippen, lipgloss. You get it.

Z van Zonnebrillen

Geen lente en zomer zonder zonnebrillen. Shield zonnebrillen zijn de trend.

