Met die loungewear hebben we het nu wel gehad. Het is lente! Haal een zwierige jurk tevoorschijn en doe jezelf een feestmood cadeau. Ga voor een zweem romantiek en word weer verliefd op het leven. De jurkentrends voor lente zomer 2021 laten een heel uiteenlopend beeld zien. Van slim fit jurken met hoge splitten tot romantische stroken- en bloemenjurken. Over die romantische jurken willen we het vandaag hebben.

Romantische jurken met fantasie voor elke leeftijd

Allereerst: een romantische jurk met fantasie staat iedere vrouw goed, hoe jong of minder jong je ook bent.

Bekijk de modefoto hierboven maar eens. Rechts zie je Luisa Beccaria van het gelijknamige bekende modemerk Luisa Beccaria. Luisa en andere vrouwelijke familieleden van verschillende generaties dragen allemaal een bloemige creatie, en stuk voor stuk zien ze er geweldig in uit. Wel is het belangrijk om het model met zorg te kiezen. Accentueer je sterke punten en camoufleer je zwakkere punten.

Een jurk met lange mouwen bijvoorbeeld laat zich gemakkelijker dragen dan een mouwloos gevalletje (tenzij je piepjong bent).

bijvoorbeeld laat zich gemakkelijker dragen dan een mouwloos gevalletje (tenzij je piepjong bent). Kies ook de hals met zorg. Hooggesloten is altijd chic. Een wat lagere hals kun je, als je wilt, compenseren met een bijpassend sjaaltje (optimaal ook om halsrimpels te verdoezelen).

met zorg. Hooggesloten is altijd chic. Een wat lagere hals kun je, als je wilt, compenseren met een bijpassend sjaaltje (optimaal ook om halsrimpels te verdoezelen). Is je taille je sterke punt, dan kun je er een strikceintuur bij halen, of ook een leren riem (voor een meer seventies effect).

je sterke punt, dan kun je er een strikceintuur bij halen, of ook een leren riem (voor een meer seventies effect). Mooie benen? Ga voor kort!

Zachte kleuren voor een anti-aging effect

De fantasieën voor lente zomer 2021 zijn kleurrijk. Felle kleuren worden afgewisseld door pastels. Als je jong bent, kun je alles dragen, maar heb je al wat meer verjaardagen gevierd, ga dan voor pastels die je gezicht verzachten.

Welke lengte voor je jurk?

Lange jurken zijn om te zoenen omdat ze alles verhullend zijn. Het voordeel is bovendien dat je ze al vroeg in het seizoen (zonder panty’s) aan kunt. Draag er een cool sneakertje of pittige boots onder en maak de look af met een vest of grote trui. Verder in het seizoen kun je ook voor korte, romantische bloemenjurkjes gaan. Maar eerst even met de beentjes in de zon.

Stijltip: de chiqueste jurklengte is over de knie of tot halverwege de kuit.

En onder je romantische jurk?

Sneakers, boots, sandaaltjes, slippertjes, pittige ballerina’s met studs (zie Valentino), blote voeten… Alles mag en kan, met in achtneming van de weersomstandigheden en de situatie natuurlijk. Maar vooropstaat dat je er blij van moet worden!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze romantische stroming in de modetrends voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE