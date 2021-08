Slank in oversized kleding. 12x Modetrends, tips & tricks voor het nieuwe seizoen, Foto: Charlotte Mesman

De modetrends voor het nieuwe seizoen (herfst winter 2021 2022) staan wederom in het teken van oversized volumes. Dit was ook wel te verwachten. Sinds jaar en dag wordt de mode beïnvloed door de sportswear en streetwear (denk aan de hip-hop cultuur). Voeg daar de opleving van de jaren’ 80 (think power coats) en een winter in pyjama (think de loungewear van winter 2020 2021) aan toe, en oversized is de grote winnaar!

Zelf merk ik ook dat ik langzaam maar zeker grotere volumes ben gaan dragen. Als mijn oog ’s morgens op een wat strakker modelletje in de kast valt, dan laat ik het tegenwoordig eigenlijk altijd hangen omdat ik het bij het idee van aansluitende kleding al benauwd krijg.

Slank in oversized kleding. 12x Modetrends, tips & tricks voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Sunnei

Natuurlijk is het een kwestie van gewoonte en ongetwijfeld zullen de modetrends weer strakker gaan worden (al was het maar als tegentrend) maar momenteel kan ik het prima zonder mijn strakke spijkerbroekjes en coltruitjes stellen. Het stelt me overigens wel voor een dilemma want op dit moment ben ik rigoureus mijn uitpuilende kledingkasten onder loep aan het nemen, en de vraag is of het verstandig is om alle strakke items nu zomaar zonder meer richting de textielcontainer of tweedehandswinkel te verwijzen. Ik moet me daar nog eens goed over buigen.

Slank in oversized kleding. 12x Modetrends, tips & tricks voor het nieuwe seizoen, Foto: Charlotte Mesman

Een andere vraag waar ik mijn hoofd – temidden van een enorme berg kleding die me bijna wanhopig maakte omdat criteria voor ‘weggooien of houden?’ ontbreken en ik maar moeilijk afstand van mijn kleding kan doen – over brak, is hoe je oversized mode draagt zonder er dik of breed in te lijken. Tijdens het passen van kledingstukken (houden of niet?) lukte het me in ieder geval wel om dààr criteria voor op te stellen.

Modepsychologie: slim fit versus oversized mode

Eerst nog even een beetje modepsychologie over slim fit versus oversized kleding.

Draag je slim fit kleding dan draag je daarmee zelfverzekerdheid uit. Je laat zien dat je er zijn mag, dat je trots op je lichaam bent, dat je alles onder controle. Dat betekent echter niet dat het dragen van oversized kleding op een gebrek aan zelfverzekerdheid duidt. Integendeel. Oversize kleding straalt een zekere nonchalance uit. Je hoeft niet zozeer op te vallen en je hoeft het zeker niet van je lichaamsvormen te hebben. Met andere woorden: met slim fit kun je enorm scoren maar oversized kan – als je het goed draagt – oneindig chic en stijlvol zijn.

Je hoeft trouwens niet voor het een of het ander te kiezen. Wat je draagt, zal vooral van omstandigheden en gelegenheid afhangen. Zo is strakke kleding in de sportschool helemaal op z’n plaats omdat wijde kleding alleen maar in de weg zou zitten en je bovendien in strakke kleding goed kunt zien hoe je je oefeningen uitvoert. Maar slim fit is ook heel geschikt voor een feestje want dan wil je schitteren! Slank afkledende kleding doet het ook goed op de werkvloer of naar een sollicitatiegesprek – denk aan een slank afkledend mantelpakje – omdat het aangeeft dat jij alles onder controle hebt. Je zit strak in het pak! Oversized kleding daarentegen is comfortabel en relaxed maar kan, afhankelijk van de combinaties die je legt, ook héél (juist) trendy zijn. Persoonlijk vind ik oversized kleding in de regel moderner dan strakke kleding.

Slank in oversized kleding. 12x Tips & tricks

1. Draag oversized kleding die als oversized is bedoeld. Met andere woorden: je oversized kleden betekent niet: je kleding twee maten te groot dragen.

2. Wil je op safe gaan, draag dan per outfit maar één oversized item, bijvoorbeeld baggy jeans met een wat slankere top of een oversized jasje met slank afkledende broek. Zorg ervoor dat alles in balans is. Een grote, chunky sweater met daaronder een strak fietsbroekje kan super zijn als je jong bent, maar voor een wat stijlvollere look is een rechte broek onder een oversized top een geslaagdere keuze dan bijvoorbeeld strakke leggings.

Slank in oversized kleding. 12x Modetrends, tips & tricks voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Max Mara

3. Combineer je oversized met oversized, show dan altijd ergens een stukje huid/lichaamsomtrekken zodat je geen kolossaal silhouet krijgt. Een voorbeeld: combineer je een oversize top met een oversize broek, ga dan voor een cropped top. Of ga voor een oversized top die je open draagt (bijvoorbeeld een overhemdblouse) en draag er een strak topje onder zodat er toch nog wat van je lichaamsvormen te zien is.

Slank in oversized kleding. 12x Modetrends, tips & tricks voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Michael Kors

Slank in oversized kleding. 12x Modetrends, tips & tricks voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Dsquared2

4. Trucje: een mouwloze oversized top kleedt slank af als je voor grote mouwgaten gaat waar je armen kleiner in lijken.



5. Trucje: zijn slanke kuiten en enkels jouw sterke punt, draag dan een wat korter oversized jurkje. Juist door het contrast van het grote volume zullen je benen nog slanker lijken en in gedachten trekt iedereen die dat ziet de lijn naar boven door.

6. Ga je voor oversized van top tot teen, kies dan gedekte, rustige kleuren zodat je langer lijkt.

7. Draag hoge hakken of strakke lange laarzen onder een oversized outfit. Ook dat maakt langer en dus slanker!

8. Trucje: een ceintuur! Is je taille je sterke punt, geef je oversized kleding dan vorm met een ceintuur in je taille.

9. Een andere optie is om een oversized top IN je broek of rok te dragen. Ook hiermee breng je shape in je silhouet aan.

10. Let op: oversized betekent niet altijd bulky of boxy! Oversized volumes kunnen ook slank afkleden! Denk maar eens aan grote, lange truien met superlange mouwen in materialen in niet wijd uitstaan maar een ‘hangend’ silhouet creëren.

Slank in oversized kleding. 12x Modetrends, tips & tricks voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Sportmax Prefall 2021

11. Kortom, let op de snitten. Nog een voorbeeld: de ene wijde joggingbroek is de ander niet. Je kunt voor een baggy model gaan (met de kans dat je er breder in lijkt) maar je kunt ook op zoek gaan naar broekjes die ruim vallen maar bijvoorbeeld naar beneden toe slank afkleden (carrot fit).

12. Zoals altijd gaat het om proporties en contrasten. Denk altijd in die richting, dan kom je vanzelf op ideeën. Nog een trucje in die trant: rol de mouwen van een oversized overhemdblouse of blazer op zodat je onderarmen te zien zijn (zie de foto boven in dit artikel). Je doorbreekt hiermee het boxy silhouet.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE