Modetrends. Iedereen kan deze winter een minirok hebben. Jij ook!

Modetrends herfs winter 2021 2022. Minirokken. Photo courtesy of Dsquared2

Er is geen ontkomen aan: de rokken worden korter. De minirok is terug! Dat blijkt uit de modetrends voor herfst winter 2021 2022, maar ook tijdens de afgelopen modeweken voor zomer 2022 zagen we héél veel korts voorbijkomen. Overigens zou je daar na de zogenaamde ‘slutty summer’ van 2021 niet van moeten schrikken. Zoveel (en zo ontzettend korte) shorts als afgelopen zomer hadden we nog nooit gezien.

Modetrends herfs winter 2021 2022. Minirokken. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Dus geen gepiep en gezeur: minirokken zijn de trend. Voor elke leeftijd is er wel een geschikte look met minirok te vinden. Doe een beroep op je stijlgevoel en fantasie en ook jij kunt de winter in het kort tegemoet. Al was het maar voor de Feesten!

Minirokken. Modetrends en stijltips

We helpen je op weg met de meeste geziene modetrends voor winter 2021 plus een aantal stijltips.

Modetrends herfs winter 2021 2022. Minirokken. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Hot: uitwaaierende (plooi)rokjes . Hoera, want deze laten zich het gemakkelijkst dragen. Je kunt er ook nog eens behoorlijk in zitten én fietsen.

. Hoera, want deze laten zich het gemakkelijkst dragen. Je kunt er ook nog eens behoorlijk in zitten én fietsen. Tip: draag een kort wielrennerbroekje onder je minirok. Ondeugende windvlagen mogen hun gang gaan. Een alternatief: draag een (glans)legging onder je rokje.

onder je minirok. Ondeugende windvlagen mogen hun gang gaan. Een alternatief: draag een onder je rokje. (Dij)hoge laarzen onder een minirok zijn pittig maar geven je ook een meer gekleed gevoel. Vind je dat een beetje eng, ga dan voor een platte, klassieke knielaarzen .

onder een minirok zijn pittig maar geven je ook een meer gekleed gevoel. Vind je dat een beetje eng, ga dan voor een . Draag platte enkellaarsjes , chunky Chelsea boots of veterboots in Dr. Martens stijl onder een minirok voor een stoere, jonge look.

, chunky Chelsea boots of in Dr. Martens stijl onder een minirok voor een stoere, jonge look. Voor een kostschoolmeisjeslook is dit het recept: kort plooirokje met loafers en sokken (hot en trendy!).

is dit het recept: kort plooirokje met en sokken (hot en trendy!). Minirokken in (nep)leer zijn hip (combineer ze met een nepleren jack).

Modetrends herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Saint Laurent

Gewaagd: de jaren ’80 minirok in Saint Laurent stijl. De metallic versies zijn supercool voor de Feesten.

Modetrends herfs winter 2021 2022. Minirokken. Photo courtesy of Fendi

Is een minirok niets voor jou, dan is er een stijlvol alternatief: shorts met hoge taille.

Modetrends herfs winter 2021 2022. Minirokken. Photo courtesy of Dior

Minirokken zijn niet alleen voor in je vrije tijd of de Feesten, ze ogen ook heel verfrissend op de werkvloer. Iedereen komt goed voor de dag in een mantelpakje met een uitwaaierende, niet te korte minirok in een klassiek stofje.

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer dan met jouw modelook voor winter 2021 2022. Waag je aan die mini!

TRENDYSTYLE