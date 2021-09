Het motto voor de mode voor herfst winter 2021 2022: doe maar normaal. Ga voor stoere, tijdloze items. Don’t try too hard!

Modetrends herfst 2021. 5x Listige najaarslookjes. Doe mode inspiratie op! Photos courtesy of: Dsquared2, Etro, Max Mara, Chloé, Celine

Aan het begin van een nieuw seizoen is het altijd even inkomen. Ook als het op de modetrends aankomt. We geven een aftrap met vijf listige modelookjes volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Deze looks helpen je moeiteloos en stijlvol niet alleen de herfst maar ook de winter door. Want de items waaruit de looks zijn opgebouwd laten zich reuze gemakkelijk onderling en met dingen die je nog in je kast hebt combineren.

#1 Kuitlange rok met grote trui en veterschoenen

Eenvoudig en stijlvol. Met deze outfit loop je net zo goed het kantoor als het bos in. Een altijd goed look van tijdloze items.

#2 Lange leve de seventies

Cool, jong, hip en herfstig. Deze modelook is geschikt voor de jongeren. Combineer een seventies broekjes met een geruite overhemdjas en haal er een paar harige wintersloffen volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 bij. Een supercoole look voor naar school, de universiteit of een terrasje pakken in de herfstzon. Post scriptum: de neusbel mag je weglaten :-)

#3 Wijde spijkerbroek met mouwloze blazer

Combineer je wijde spijkerbroek (met of zonder fantasie) in eighties stijl met een mouwloze blazer en draag er een blouse met opgerolde mouwen en een T-shirt onder. Het is een voorbeeld van hoe we deze herfst laagjes gaan dragen. De blazer kun je ook vervangen door een bodywarmer, een ander hot item volgens de allernieuwste modetrends.

#4 Spijkerbroek met crop top en vissengraatjas

Deze herfstlook haal je vast moeiloos bij elkaar: combineer je wijde spijkerbroek met de crop top (die je van de zomer vast al hebt gedragen) en gooi er een stoere winterjas over. Het coole capuchon effect kun je creëren door onder je winterjas een hoodie te dragen. Een paar witte sneakers erbij en je bent supercool.

#5 Lange nepleren rok

Je hebt vast nog wel ergens een lange nepleren rok hangen. Draag er een paar hoge laarzen onder (tackel je meteen het panty-dilemma mee) en draag er een grote trui op. Een lange sjaal erbij en jij kunt de herfst stijlvol tegemoet zien.

Bekijk de modefoto’s maar eens en doe inspiratie op voor jouw nieuwe herfstlook.

