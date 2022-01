Modetrends winter 2022. Waarom iedereen een palazzo broek zou moeten hebben

Volgens de modetrends voor winter 2022 gaan we ‘m weer volop dragen: de palazzo broek. Eerlijk gezegd is dit een must-have voor iedere vrouw.

Zin in een superstylish winterlook? Een palazzo broek vormt de perfecte basis. Met de terugkeer van de jaren ’90 in de modetrends voor 2022 is deze pantalon weer helemaal on trend.

Als geen ander weet de palazzo broek je outfit te transformeren. Verwissel je gebruikelijke spijkerbroek voor zo’n wijde broek met hoge taille en eventueel bandplooi en je ziet er meteen stylish uit. Dan hoef je nog niet eens je bovenkleding aan te passen.

De chique uitstraling van de palazzo broek maakt op zich al je look. Nu weet je meteen waarom eigenlijk iedereen zo’n exemplaar in de kast zou moeten hebben hangen.

Een bijkomend voordeel is dat deze broek ook nog eens heel comfortabel in het dragen is. Dat is bijzonder want maar zelden gaan ‘stijlvol’ en ‘comfort’ hand in hand.

Een paar dingen die je voor je winter-2022-modelook met palazzo broek moet weten:

1. Kies de broek extra lang: de pijpen moeten ruim op je schoenen vallen.

2. Draag de schoenen met puntige pumps (dé schoenentrends voor winter 2022). Juist die spitse neuzen die net even onder je broekspijpen uitpiepen, maken je look extra trendy. Houd bij het kopen (of eventueel inkorten) van de broek rekening met de hoogte van je hakken.

3. Om je silhouet enigszins te stroomlijnen, kun je je palazzobroek combineren met een slank afkledende lange blazer of lange overjas.

4. Maar… dé trend voor 2022 is: palazzo broek + crop truitje! In dat geval geeft dat stukje blote buik vorm aan je silhouet.

5. Je kunt punt 4. en .5 ook met elkaar combineren de crop trui te vervangen door een crop top die zich onder een lange blazer laat dragen. Zo heb je het beste van alle twee de modetrends.

6. Wat je verder ook op de palazzo broek draagt, draag je top in je broek want juist die hoge taille moet gezien worden. Je benen lijken er stukken langer door!

