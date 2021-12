Very Peri, een vrolijke en warme paarsblauwe tint, is uitgeroepen tot dé modekleur van 2022. Loop op de mode vooruit met deze kleur. Doe inspiratie op van de influencers.

Vrolijk Very Peri is dé modekleur voor 2022. Nu al dragen! Foto Charlotte Mesman

De Amerikaanse kleurspecialist heeft onlangs dé modekleur voor 2022 bekend gemaakt. En de winnaar is… een ‘dynamische periwinkle blue hue‘. Dit laat zich vertalen in ‘maagdenpalm blauw’. Paarsblauw met een violetrode ondertoon is dé kleur voor het nieuwe jaar, een waardige opvolger van het naar onze mening ietwat saaie duo grijs/geel van 2021.

Volgens Pantone symboliseert de nieuwe palmblauwe modekleur het einde van een lange periode van isolatie maar ook de grensvervaging tussen lichamelijke en digitale werelden. Whatever. Feit is in ieder geval dat deze kleur vooral goed vertegenwoordigd was op de catwalks voor lente zomer 2022 en dus in het voorjaar ook volop in de winkels te vinden zal zijn.

Maar natuurlijk mag je op de modetrends vooruitlopen. De influencers zagen de paarsblauwe bui al hangen en gingen op grote schaal met deze kleur aan de slag. Tijdens de modeweken zagen we de meest inspirerende outfits in alle nuances van deze nieuwe modekleur voorbijkomen.

Wat wij van de influencers kunnen opsteken? Combineer Very Peri met Very Peri. Draag verschillende nuances paarsblauw bij elkaar. Paarsblauw met groen is ook een intense combinatie. Houd je van zachte kleuren, ga dan voor de pastelkleurige variant van Very Peri. Voor een lichte look combineer je Very Peri met wit.

Er is zelfs een goede kans dat je in de huidige wintercollectie al op Very Peri blauw stuit. Zelf tikte gisteren dolgelukkig in de uitverkoop een paar Very Peri pumps op de kop die juist vanwege dat kleurtje zò super ‘And Just Like That’ zijn. Beeldig onder een palazzo broek aan het Kerstdiner. Jammer alleen dat er maar weinig omstanders zullen zijn om mijn paarblauwe voetjes te bewonderen :)

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE