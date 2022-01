Deze modetrends zijn ideaal voor jouw figuur. 4x Kledingtips

Modetrends winter 2022. Deze nieuwe modetrends zijn ideaal voor jouw figuur. 4x Kledingtips. Photo courtesy of Etro, Ermanno Scervino, Max Mara Resort 2022

De mode voor winter 2022 speelt als nooit tevoren met volumes en kleuren. De nieuwe proporties in de mode bieden perspectieven voor elk lichaamstype. Staar je niet blind op de modetrends, maar kies ga voor die tendensen die je sterke punten accentueren en je zwakke punten (die iedereen heeft!) camoufleren.

#1 Een lang bovenlichaam, korte benen?

De mode voor winter 2022 lijkt speciaal bedacht om iedere vrouw langere benen mee te geven. De (soms extreem) hoge tailles (en XL broekspijpen) doen je benen optisch langer lijken. Wel moet er – juist vanwege die hoge taille – iets worden ingeleverd op het bovenlijf, maar dat kan goed van pas komen als je van mening bent dat je een te lang bovenlichaam hebt. Lang leve de hoge taille dus! Dit seizoen heb je keuze te over: de modecollecties wemelen van de rokken en broeken met hoge taille. Maar let op want in de loop van het jaar gaan de tailles naar verwachting zakken!

Let op: om die hoge taille te laten zien, draag je je trui ìn je broek. Creëert dat teveel volume, ga dan voor een kortere trui die net boven je hoge taille valt.

#2 Petit formaat?

Ben je klein van stuk, dan is een monochrome look jouw ding. Door je van top tot teen in dezelfde kleur te kleden, lijk je langer. Voeg er een paar pumps of laarzen met hak aan toe en voilà. Niemand kan meer om jou heen!

#3 Curvy?

Zwart is terug in de mode en dat is – iedereen weet het – de meest flatterende niet-kleur die er is (niet voor niets kleden fashion modellen zich altijd in het zwart). Verder zijn er tal van foefjes die je kunt toepassen om slanker te lijken: ga voor rechte (maar niet strakke) rokken en broeken met een hoge taille. Heb je brede heupen en volle benen maar smalle schouders, ga dan voor jasjes en mantels met flinke schouders in jaren ’80 stijl die we dit seizoen weer terugzien. Werk verder in de lengte met hakken die deels bedekt worden door je broekspijpen waardoor je benen oneindig lijken.

#4 Androgyn figuurtje?

Wijde jaren ’80 broeken met hoge, aangerimpelde taille doen je voller lijken. En als er iemand is die de jaren ’50 rokken die we bijvoorbeeld bij Max Mara Resort 2022 collectie zagen, kan hebben, dan ben jij het. Maar wees niet bang om juist ook je rechte figuurtje te accentueren. Een longuette of zo’n lang tricot jurkje bijvoorbeeld kan ook heel mooi zijn als je geen volle, vrouwelijke heupen hebt. Omgekeerd mag je volle vrouwelijke heupen deze winter in z’n tricot jurkje best laten zien. Het balletje kan beide kanten oprollen :-) Sluit modetrends dus a priori niet uit.

