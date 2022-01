Modetrends 2022. Zo creëer je die (Sex And The City) fashionista look! 7x Stijltips

In de eerste (koude winter)maanden van het jaar is het, ondanks de allernieuwste modetrends, niet gemakkelijk om je ‘fashiongehalte’ hoog te houden, en dat geldt temeer voor 2022. Maar laten we vooral ons best blijven doen. Dat zijn we aan onszelf verschuldigd! Je hoeft daarvoor niets aan te schaffen; enkel en alleen wat tijd vrij te maken om interessante combinaties te leggen. Doe je mee? Geloof ons. Je wordt er blij en stylish van! Hier zijn onze stijltips. De laatste tip is een must!

1. Schrik niet terug voor felle kleuren. De modetrends voor winter 2021 2022 staan in het teken van neutrals, maar een vrolijk kleurtje doet wonderen. Onze favoriete modekleur van het moment: violet (dit is dé modekleur voor 2022)!

Modetrends winter 2021 2022: lange jurken. Zo dragen modemensen hun lange jurken. Foto: Charlotte Mesman

2. Haal je ceintuurs en riemen tevoorschijn en geef jezelf vorm. De mode mag dan oversize zijn, een beetje taille is vrouwelijk en sexy!

3. Houd je van neutrals – lichte, natuurlijke kleuren – of klassieke winterkleuren – grijs, donkerblauw, bruin, zwart – combineer ze dan met een fel kleuraccent.

Streetstyle mode 2022. Het is nooit te vroeg in het jaar voor wit. Influencer Linda Tol. Foto: Charlotte Mesman

4. Ga voor fantasieën én combineer ze met elkaar. Maak de meest onmogelijke combinaties en draag ze met nonchalance. Bloemen met ruiten, strepen met stippen. Ga ervoor.

5. Kom uit je comfort zone. Experimenteer. Kijk in je kast, haal interessante items tevoorschijn en draag ze op de meest ongebruikelijke manier. Sta open voor nieuwe dingen, doorbreek je routine, vergeet de allernieuwste modetrends en wees jezelf.

6. Shockeer! Dit is de samenvatting van 5. en 6.

7. Draag een blazer! De bottomline hier is niet om te shockeren, maar om je te differentiëren. Blijft iedereen in een lockdown-mood hangen, geef je outfit dan een urban-chique mood mee met een klassieke blazer. Maar dan wel over een ietwat ongewone outfit natuurlijk… Je bent een fashionista of je bent het niet :-)

