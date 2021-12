Modetrends 2022. Dit is de nieuwe manier om je blouses te dragen. Proberen!

Modetrends 2022. Blouses en overhemden. Photo courtesy of Saint Laurent

De modetrends voor 2022 staan in het teken van de jaren ’90 en 2000. Je hoeft maar Friends en Sex and The City (SATC) te denken om je een beeld te vormen. Met deze invloeden waait er een frisse wind door onze garderobes voor 2022. In plaats van die uniseks joggingpakken en oncharmante gemakskloffie van de afgelopen jaren mag het allemaal weer een beetje, ahum, sensueler.

Modetrends 2022. Blouses en overhemden. Photo courtesy of Michael Kors

Zo kun je blouses en oversized overhemden deze winter een ongelooflijk vrouwelijke twist meegeven door ze te dragen zoals in de dagen van weleer.

Unbutton! is het motto. Knoop je blouses van de kraag tot navel open. Als je wilt mag je zelfs je beha achterwege laten en de aanzet van die twee showen.

Modetrends 2022. Blouses en overhemden. Photo courtesy of Barbara Bui

‘Flirt shirts‘ noemde The Times die onlangs in een zondageditie een compleet artikel over deze modetrend voor 2022 publiceerde het. Wat The Times daar precies mee bedoelt, wordt pas helemaal duidelijk met de verwijzing naar de Instagram pagina van Marie Marot, influencer en ontwerpster van blouses (met als motto ‘Get Naked Wear A Shirt!’).

Modetrends 2022. Blouses en overhemden. Photo courtesy of Saint Laurent

Vergeten beelden drongen zich aan me op. Flashes van de zwoele modecollecties van Gucci uit de tijden dat we nog slank afkledende broeken met lage tailles met daarop hypervrouwelijke blouses – jawel, open geknoopt – droegen. Een lange ketting met hanger vestigde dan nog even extra de aandacht op de huid die wel maar toch weer niet echt zichtbaar was.

Modetrends 2022. Blouses en overhemden. Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Het ziet er naar uit dat we weer met deze look gaan experimenteren. Doe ‘m niet gelijk af als ‘Niets voor mij’ want je kunt met deze nieuwe modetrend voor 2022 alle kanten op. Je kunt er een super femme fatale look op los laten zoals op de catwalk van Michael Kors of de looks van Saint Laurent maar je kunt ook met contrasten spelen – hypervrouwelijk versus androgyn – waardoor de look makkelijker draagbaar wordt.

Zo hoeft die beha echt niet per se uit. Het kan juist heel mooi zijn om zo’n oppervrouwelijk item te showen onder een oversized open geknoopt shirt met een wat mannelijke snit. Laat wat knoopjes los, stroop de mouwen op en draag eronder wat je wilt. Dat kan een kokerrok zijn maar net zo goed een broek met sigarettenpijpen of zelfs een spijkerbroek of baggy trousers.

Een andere optie is om alleen de middelste twee of drie knoopjes vast te knopen. Van boven is een stukje decolleté te zien en van onderen, als je je beweegt of je je hand in je zak steekt, een stukje buik boven je taille. Blazertje erover en je bent klaar.

Je ziet het: je blouses en overhemden gaan een heel nieuw leven tegemoet! Haal ze tevoorschijn en creëer je eigen looks.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE