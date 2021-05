Trends 2021. Spijkerbroeken voor elke leeftijd: 20, 30, 40 en 50 (plus)

Modetrends 2021. Spijkerbroeken voor elke leeftijd: 20, 30, 40 en 50 (plus). Foto: Charlotte Mesman

Spijkerbroeken (maar ook spijkerjurken en korte spijkerrokjes) zijn evergreens. We blijven ze in het modebeeld maar vooral ook op straat zien. Voor zomer 2021 zagen we op de catwalks weer allerlei denim items voorbij komen: klassieke spijkerbroeken, maar ook seventies exemplaren met boot cuts, modellen met vintage effecten, spijkergoed met tie dye patronen en in andere kleuren dan het geijkte blauw. Behalve spijkerbroeken kwamen er ook denim jurkjes, denim hotpants en overalls en spijkerjacks en -blouses voorbij. Als je wilt, kun je dit seizoen weer helemaal van top tot teen in het spijkergoed!

Modetrends 2021. Spijkerbroeken voor elke leeftijd: 20, 30, 40 en 50 (plus). Foto: Charlotte Mesman

Niemand is ooit te jong of te oud voor spijkergoed. De denim trends hebben voor elke leeftijd wel iets te bieden. Rechte spijkerbroeken in een klassieke kleur bijvoorbeeld staan iedereen goed. Spijkerbroeken met een middenhoge taille kleden mooi af als je wat ouder bent, terwijl je in je twintiger jaren misschien liever een broek met superlage of juist hoge jaren ’80 taille draagt. Strakke broekjes zijn eveneens cool als je jong bent, terwijl een slim fit model heel mooi kan zijn als op je 30ste, je 40ste.

Jeans trends. Deze spijkerbroeken gaan we in 2021 dragen! Photo: courtesy of Valentino

Niet alleen welk model je kiest, is bepalend voor je look maar ook HOE je je spijkerbroek draagt. De combinatie spijkerbroek met sneakers is perfect voor jongeren maar ben je wat ouder dan is een spijkerbroek met een mooie laars of misschien zelfs een chique pump soms meer gepast.

Modetrends 2021. Spijkerbroeken voor elke leeftijd: 20, 30, 40 en 50 (plus). Foto: Charlotte Mesman

Hetzelfde geldt voor wat je erop draagt. Een crop top is prima met een jong, strak buikje eronder maar heb je al wat meer verjaardagen gevierd, dan is een blouse of misschien een T-shirt met een blazer wellicht een betere keuze.

Straatmode trends 2021. Deze spijkerbroeken dragen we nu! Foto: Charlotte Mesman

Modetrends 2021. Spijkerbroeken voor elke leeftijd: 20, 30, 40 en 50 (plus). Foto: Charlotte Mesman

Het gaat dus niet alleen om het model dat je kiest maar vooral ook hoe je je look verder aankleedt. Zo kun je op oudere leeftijd heel goed wegkomen met een blitse spijkerbroek als je er een klassieke witte blouse en een donkerblauwe blazer en mooie accessoires bijhaalt (om maar een voorbeeld te geven). Stel jezelf geen limieten, leg jezelf geen beperkingen op maar speel met contrasten en maak stijlvolle combinaties.

Streetstyle mode zomer 2021. Jaren ’80 spijkerbroeken. Foto: Charlotte Mesman

Modetrends 2021. Spijkerbroeken voor elke leeftijd: 20, 30, 40 en 50 (plus). Foto: Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE