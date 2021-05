Modetrends 2021. Modekleuren: Vitaminisch oranje. Knallen met felle kleuren! Photo: courtesy of Sportmax

Zodra de zomerzon gaat lonken, moet je het ervan nemen! We hebben te lang in pyjama op de bank gezeten. Het is hoog tijd om het roer om te gooien. Weg met die loungewear! Hul je in felle, vrolijke zomerkleuren, stift je lippen, doe een gewaagd verfje door je haar. De modetrends voor lente zomer 2021 komen je tegemoet. Het kleurenpalet is fris en fruitig.

Modetrends 2021. Modekleuren: Vitaminisch oranje. Knallen met felle kleuren! Photo: courtesy of Versace

Modetrends 2021. Modekleuren: Vitaminisch oranje. Knallen met felle kleuren! Photo: courtesy of Valentino

Oranje was op de catwalk voor lente zomer 2021 bijzonder goed vertegenwoordigd. Het is alsof de modeontwerpers ons een flinke dosis vitamine C hebben willen toestoppen. Oranje jurken, oranje broekpakken, oranje speelpakjes maar ook oranje modeaccessoires als tassen en schoenen… letterlijk elk mode-item voor lente zomer 2021 kwam op de runway in het oranje voorbij. Dus spit je kast er maar eens op na en haal alles wat oranje lonkt tevoorschijn.

Modetrends 2021. De nieuwste modekleuren. Foto: Sportmax

De oranje kleurtrend beperkt zich niet tot de mode, maar is ook overgeslagen naar de make-up en haarkleuren voor lente zomer 2021. Zo gaan we deze zomer weer heerlijk met oranje lippenstift aan de haal. Je mag de kleur dik en intens aanbrengen. Ook je oogleden mag je een likje oranje meegeven. Mat of gloss. Waar je zin in hebt! Zelf oranje blush is terug, maar dan wel met een frissere touch and feel dan in de jaren ’80.

Is het je allemaal nog niet oranje genoeg, dan kun je zelfs je haar een trendy koperoranje kleur meegeven. Gigi Hadid is op dit gebied trendsetter, maar zij is zeker niet de enige die zich aan deze statement haarkleur heeft gewaagd. En wie weet, misschien treed jij ook in de voetsporen van modellen en influencers.

Haarkleurtrends 2021. Statement kleuren. Rood haar. Model: Gigi Hadid. Photo: courtesy of Versace

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en creëer dan je eigen zonnige zomerlook.

