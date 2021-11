Modetrends 2021. De mode kleur camel was nog nooit zò hip als deze winter. Photos courtesy of Max Mara, Altuzarra, Ermanno Scervino

Camel is all over the place. Je komt deze klassieke en ultrachique kleur in werkelijk alle modecollecties tegen. Het is dé modekleur bij uitstek voor winter 2021 2022. Het is ook nog eens een kleur die iedereen kan hebben en waarmee je onverwacht hip voor de dag kunt komen.

Van top tot teen in het camel

Modetrends 2021. De mode kleur camel was nog nooit zò hip als deze winter. Photo courtesy of Max Mara

Camel laat zich deze winter ongelooflijk makkelijk dragen. Haal je al je camel en beige getinte kleurstukken bij elkaar, en trek ze dan bij elkaar aan. Het kan niet misgaan. Een paar camelkleurige (beige of bruine) laarzen en idem dito tas erbij en je bent up-to-date. Kijk ook even bij je jassen. Draag die camel jas van toen. Of die (nep)lammy in naturel tinten. Ze doen het perfect bij je total camel look.

Modetrends 2021. De mode kleur camel was nog nooit zò hip als deze winter. Photo courtesy of Fendi

Camel met felle kleuren

Wil je je outfit een extra moderne twist meegeven, combineer je camelkleurige outfit dan met felle kleuren: blauw, fuchsia of oranje!

Camel met zilver- of goudkleurige pailletten

Modetrends 2021. De mode kleur camel was nog nooit zò hip als deze winter. Photo courtesy of Miu Miu

Een uiterst geraffineerde en moderne combinatie is camel met zilver- of goudkleurige pailletten. Supermooi voor de feesten maar ook zomaar, als je jezelf vieren wilt. Heel bijzonder wordt je kleurcombinatie als je er dan ook nog eens grijstinten bij haalt zoals we dat bij Miu Miu zagen.

Camel voor alle leeftijden

Modetrends 2021. De mode kleur camel was nog nooit zò hip als deze winter. Photo courtesy of Altuzarra

Camel oud, ouderwets, tuttig? Welnee! Kijk maar eens naar de al die camelkleurige joggingpakken of naar die schattige tricot setjes met tricot jurkjes over tricot broeken die op dit moment in de winkels hangen. En dan die camelkleurige beanies of die bontslippers in camelkleur. Ultrahip allemaal! Want zoals altijd gaat het om contrasten. Met een modern kledingstuk in een klassieke kleur ga je eroverheen en ben je jùist enorm in-trend. Iedereen, op elke leeftijd, komt hiermee weg.

Bekijk de modefoto’s maar eens en ga dan eens lekker stoeien met jouw camel kledingstukken. Je komt vast op verrassend vernieuwende combinaties.

