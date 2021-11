Modetrends 2021. Trend alert: leggings (voor elke leeftijd). 10x Anti-aging tips voor 40-plussers. Foto: Charlotte Mesman

De legging is terug! In de modetrends voor winter 2021 2022 komen we ze volop tegen. We kunnen er alleen maar blij om zijn want dit kledingstuk is eenvoudig, niet prijzig en laat zich gemakkelijk dragen en combineren. Maar pas op want stijlfouten liggen op de loer. Een verkeerde top of de verkeerde schoenen en een legging oogt armoedig of zelfs ordinair.

Modetrends winter 2021. Leggings. Foto: Charlotte Mesman

Leggings zijn enorm geliefd onder jongeren – vooral bij Gen Z die er graag hun in de sportschool bereikte resultaten in showen – maar zijn ook heel geschikt als je niet meer in je tienerjaren zit. Ze kunnen zelfs heel jong en vlot staan. We hebben onze gedachten er even over laten gaan en stelden een aantal stijltips / anti-aging kleding adviezen voor veertigplussers samen.

De hipste leggings volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 zijn: lange tricot leggings met bootcut en ultralange, net-niet-strakke leggings met zijsplitjes.

#1 Denk langs deze lijn en je voorkomt stijlfouten: draag leggings niet als een broek (al vallen ze strikt gezien wel in die categorie).

#2 Draag leggings eerder als pantykousen, dan kan het niet mis gaan.

#3 Laten we het erop houden dat leggings het midden houden tussen ‘broek van fijn gebreide stof, die strak om de benen zit‘ (bron: Wikipedia) en pantykousen. Dat betekent dat je top iets – maar voor een stijlvol resultaat niet véél – korter mag zijn.

#4 Zoals altijd gaat het weer om proporties. Leggings zijn in balans met:

een oversized sweater of jasje (beter als je billen geheel bedekt zijn)

een kort jurkje (mag korter zijn dan je met pantykousen zou dragen, dus ja, haal die mini-jurkjes die je al gearchiveerd had maar weer tevoorschijn)

een mooie (zijden of chiffon) blouse die je over draagt (goed voor een luxe feeling)

een lange (doorzichtige) jurk, al dan niet met splitten (goed voor een up-to-date look)

met lang mouwloos vest / spencer met daaronder een mooie blouse

met een jurk of tuniek in dezelfde knit (dit geldt in het bijzonder voor de tricot leggings met ribbeltjes die deze winter in de mode zijn).

#5 Ga voor lange leggings die tenminste tot aan je enkel komen. Supermooi zijn ook de tricot leggings met bootcut volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 (vaak draag je ze met eenzelfde tricot jurk of tuniek, zie #4). Met hakken eronder maken ze enorm lang.

#6 Als je jong bent, kom je met zo ongeveer elke legging goed weg. Ben je wat ouder, is het heel belangrijk een legging van goede kwaliteit te kiezen die niet lubbert en je benen mooi strak afkleedt. Let vooral op de stretch.

#7 Leggings met een hoge taille kunnen helpen bij het inhouden van je buik :-)

#8 Leggings zijn bijzonder geschikt als je een appelvormig figuur hebt omdat ze je buik camoufleren en je mooie benen goed doen uitkomen.

#9 Ga bij voorkeur voor zwarte leggings. Die kleden slank af. Mat is de trend. Houd je van een nepleren effect (niet de trend maar een klassieker), dan is mat opnieuw chiquer dan (hoog)glans. Tricot leggings (wél de trends) zijn ook heel mooi in naturel kleuren.

#10 Onder je leggings draag je, al naar gelang de stijl, sneakers, enkellaarsjes of hoge laarzen. Voor een sportieve stijl (leggings met een stoere trui) kun ook voor bergschoenen kiezen. Voor een punk rock stijl (je bent nooit ergens te oud voor) kun je ook voor kistjes kiezen. Verder doen ook de chunky boots die we volop in de schoenentrends voor winter 2021 2022 tegenkomen, het goed onder leggings. Je zou je zelfs aan mocassins kunnen wagen. En voor de avond… kies je hooggehakte pumps en zo’n superchique lange legging met splitjes.

Veel legging plezier!

