Kleine zwarte jurkjes. Little black dresses. Volgens de modetrends voor winter 2022 zijn ze weer helemaal up-to-date. Zo dragen we ze dit seizoen (en tijdens de Feesten!).

Modetrends 2021. Trend alert: zwarte jurkjes. Zo zien de LBD’s er deze winter uit. Photos courtesy of Etro, Valentino, Dior

Kleine zwarte jurkjes zijn klassiekers maar zoals alles zijn ook de LBD’s aan trends onder hevig. Zo zijn de zwarte jurkjes deze winter superkort. Vergeet rokjes tot op de knie. Dit seizoen gaan voor véél korter.

Modetrends 2021. Trend alert: zwarte jurkjes. Zo zien de LBD’s er deze winter uit. Photo courtesy of Saint Laurent

Modetrends winter 2021 2022: de kleine zwarte jurkjes zijn kort.

Verder laten de zwarte jurkjes zich moeilijk onder een noemer vangen. Sommige jurkjes zijn recht, andere volumineus. Soms zijn ze asymmetrisch, soms versierd met strikken of veren. Bij Dior zagen we een zwartleren jurkje met pofmouwen, bij Versace zagen we grote doorzichtige pofmouwen in combinatie met een strak lijfje en een uitwaaierende rok.

Modetrends 2021. Trend alert: zwarte jurkjes. Zo zien de LBD’s er deze winter uit. Photo courtesy of Versace

De nieuwigheid voor winter 2021 2022 zit ‘m echter niet in de roklengte en de modellen van de jurkjes maar in de manier waarop we ze dragen.

Zo is de keuze van je schoenen héél belangrijk. Je kunt twee kanten op: òf je combineert je LBD met heftige laarzen òf je combineert ze met pumps. Die laarzen mogen tot aan je lies komen en stoer en zwaar zijn. Het mogen zelfs een soort regenlaarzen zijn (zie Valentino). Houd je van iets verfijnders, denk dan aan halfhoge soklaarsjes met een spitse punt. Kies voor de pumps, ga dan voor puntige neuzen.

Modetrends 2021. Trend alert: zwarte jurkjes. Zo zien de LBD’s er deze winter uit. Photo courtesy of Acne Studios

Maar er is nog iets wat je moet weten: hoewel total black terug in de mode is, en dat geldt ook voor de manier waarop je je LBD draagt, is het heel modern om één klein kleuraccentje aan je look toe te voegen. Eén klein dingetje dat oplicht in je donkere outfit.

Modetrends 2021. Trend alert: zwarte jurkjes. Zo zien de LBD’s er deze winter uit. Photo courtesy of Giambattista Valli

Dat kan een dikke streep gekleurde eyeliner of felle oogschaduw zijn (zie Versace en Giambattista Valli) maar bijvoorbeeld ook een klein gekleurd tasje of – en dat is wel heel bijzonder is – je kiest je pumps of halfhoge soklaarsjes in kleur! En dan wel echt een shocking kleurtje zoals gifgroen of knalrood.

Natuurlijk mag je deze modetrends voor winter 2021 2022 ook interpreteren. Zo zou je onder je LBD bijvoorbeeld ook chunky mocassins met knalroze kousen kunnen dragen. Laat je fantasie gaan en geef je kleine-zwarte-jurkjesoutfit die up-to-date jaren 2021/2022 twist mee.

