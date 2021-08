Modetrends & kledingtips. Je naar je leeftijd kleden is passé. Maar hoe kleden we ons dan wél?

Modetrends 2021. Je kleden naar je leeftijd is zo passé! Kledingtips 2021. Foto: Charlotte Mesman

De afgelopen jaren hebben we in de mode talloze taboes doorbroken. Goud met zilver is hip, zwart met blauw is überstylish, witte schoenen mogen onder een zwarte broek. Al deze fashion regeltjes gingen op de schop. Maar met één fabeltje moeten we echt nog afrekenen: veel mensen hebben nog steeds het gevoel dat de mode leeftijdsgebonden is. En toch… je naar je leeftijd kleden is passé. ‘Maar wat moeten we dan wel aan? Welke modetrends voor 2021 kunnen voor je werken als je niet meer zo piepjong bent?‘ We legden Charlotte Mesman van TRENDYSTYLE jullie vragen voor.

Is de mode aan leeftijd gebonden?

Nee, volgens mij is de mode niet (meer) aan leeftijd gebonden. De afgelopen jaren, vooral met de opkomst van de sportswear invloeden in de mode, hebben we deze taboe (hopelijk voorgoed) doorbroken. Tijdens de afgelopen Fashion Weeks zag ik regelmatig gerespecteerde modejournalisten van boven de zestig op sneakers en met vers gezette tatoeages voorbijkomen. Hun outfit was daar dan natuurlijk wel mee in harmonie.

Dus toch leeftijdsgebonden?

Opnieuw zeg ik ‘Nee’. Volgens mij halen veel mensen ‘je naar je leeftijd kleden’ en ‘je stijlvol kleden’ door elkaar. Je hele look moet in balans zijn en je outfit moet smaakvol zijn. Niet je leeftijd bepaalt wat je wel of niet kunt dragen. Het hangt van andere factoren af: je figuur, de gelegenheid, de proporties, de combinaties die je legt. Er zijn vrouwen van vijftig, zestig, die nog heel goed met een minirok of een jurk met hoge split wegkomen, vaak veel beter dan veel jonge meisjes die ik tegenwoordig op straat zie. En er zijn vrouwen op leeftijd die er schitterend uitzien in een jurk met een laag decolleté. Mijn grootmoeder liep tot aan haar dood (ze was toen al in de tachtig) op gladleren, hoge laarzen met hoge hakken en altijd waren haar nagels bloedrood gelakt. Niet je leeftijd is bepalend, maar je figuur, je uitstraling, het model, de pasvorm van wat je draagt. Een voorbeeld? Een uitwaaierende minirok laat zich gemakkelijker dragen dan een kort, recht rokje.

Eén van de meest waardevolle vuistregels om stijlvol voor de dag te komen, is nog altijd: benadruk je sterke punten, camoufleer je zwakke punten. Zorg ervoor dat wàt je draagt voor je werkt.

Welk advies zou jij de Nederlandse vrouw willen meegeven?

Om meer te durven. Om af en toe uit je comfort zone te komen. Want alleen dan doe je nieuwe ontdekkingen en bouw je je stijl verder uit. Juist omdat in deze tijd alles mag en we veel minder aan kledingcodes zijn gebonden dan voorheen, is het leuk om te experimenteren. Leg ook eens andere combinaties met de kleren die je al hebt. En kleur. Ik zou graag wat meer kleur op straat zien. Stijlicoon Nora Ephron zwoor bij total black outfits. In haar latere jaren liep ze altijd in het zwart en haar favoriete uitspraak was ‘Everything matches black, especially black‘, maar ik denk dat deze visie toch ook wel een beetje te maken heeft met het tijdsbeeld van toen, al kan het met zwart natuurlijk nooit fout gaan. Kleur is de afgelopen jaren heel populair geworden (ook voor mannen). Denk aan alle felle kleuren en kleurcombinaties van de afgelopen seizoenen, aan concepten als ‘color blocking’, aan alle schitterende fantasieën en bloemenprints die de revue hebben gepasseerd. Ook de modetrends van afgelopen winter deden een duit in het zakje. Nooit van tevoren zagen we zoveel lichte kleuren voor de koude maanden van het jaar. Iedereen heeft wel een warme winter- of voorjaarsjas in een lichte kleur. Je ziet steeds vaker lichte jassen op straat. Daar word ik blij van. Kleuren kunnen zoveel voor je doen. Ze kunnen je gezicht licht geven. En ze hebben een weldadige invloed op je humeur.

Heb je een paar praktische tips met het oog op de modetrends voor 2021 voor ons?

De allernieuwste modecollecties voor 2021 zijn inspirerend en laten zich gemakkelijk dragen. De modetrends voor 2021 hebben zoveel te bieden: oversize broekpakken, maar ook rechte slank gesneden broekjes, sixties jurkjes, wijde, lange jurken, blouses met pofmouwen, blazertjes (altijd goed!), (nep)leren jurken, kleine vestjes. Natuurlijk zitten er ook minder draagbare en extremere dingen tussen. Nogmaals, of je daar wel of niet goed mee wegkomt, ligt niet aan je leeftijd, maar vooral aan de combinaties die je legt, aan de proporties, de gelegenheid. En aan je houding. Want dat laatste is heel belangrijk. Hoe je overkomt, ligt niet zozeer aan wat je aan kleding draagt, maar aan wat je uitdraagt!

