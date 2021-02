Modetrends 2021. Het hemdje is de nieuwe blouse

Fan van hemdjes? Volgens de modetrends voor lente zomer 2021 gaan we ze volop dragen. Dit is de gemakkelijkste én goedkoopste modetrend die er is! Update je look.

Het Italiaanse modehuis Max Mara stuurde relaxede broekpakken met daaronder eenvoudige hemdjes (in dezelfde kleur als de broekpakken) de catwalk voor lente zomer 2021 op. Bij Salvatore Ferragamo werd een broek met veertjes geshowd met een simpel, wit hemdje. Bij Sportmax werd een metallic blauwe broek gecombineerd met – je raadt het al! – een wit hemdje. Soortgelijke exemplaren zagen bij Alberta Ferretti, bij MSGM. Kortom, hemdjes zijn een (interessante) modetrend voor lente zomer 2021.

Om wel te verstaan: we hebben het hier niet over van die kanten hemdjes of van die ragfijne hemdjes, maar gewoon simpele, recht-toe-recht-aan gevalletjes. Het allerhotste hemdje is: een wit jaren ’90 hemdje. Je kent ze wel, die klassieke katoenen hemdjes met een ribbeltje. Je hebt er vast nog een paar in je kast liggen.

Welnu, die hemdjes gaan we dus weer volop dragen. Ze zijn stoer op een spijkerbroek maar ook op een geklede broek met een mooie snit. Ze laten zich eenvoudig combineren, of je ze nu onder een hoodie of een blazer draagt. Geen wonder dat deze trend snel is aangeslagen. Topmodellen als Bella en Gigi Hadid zijn er al in gespot.

Houd je van een meer geklede look, dan zijn er de hemdjes van Max Mara, in gladde stofjes en in tint met de rest van de look, want ja, ook monochrome looks zijn in 2021 weer hip.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Van alle modetrends voor lente zomer 2021 is dit de meest gemakkelijke (en goedkope!) modetrend die je je kunt voorstellen.

