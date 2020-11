Nooit als deze winter stond knitwear in the picture. Breisels, liefst lekker grof en met dikke kabels, zijn de ultieme modetrend voor winter 2020 2021. Werkelijk elk mode-item dat je je kunt bedenken, gaan we deze winter in een (grof ) gebreide variant zien. Dat levert verrassende looks op. Vooral de gebreide shorts zijn hilarisch vanwege de opmerkelijke tegenstelling: zomer item versus winters materiaal (de mode houdt nu eenmaal van shockerende contrasten!). Wij zijn helemaal geobsedeerd door de knitwear van dit seizoen (herken jij het?). Bekijk de foto’s maar eens en lees onze tips voor een up-to-date knitwear look.

Zo draag je knitwear. 7x Kledingtips

Draag een kabeltrui aan de voorkant in een (spijker)broek met hoge taille. Het resultaat: extra lange benen plus een niet al te volumineuze taille omdat je alleen van voren een stukje trui in je broek draagt.

Kleed je van top tot teen in warme, wollige knitwear, tot aan je sokken toe.

Draag een rechte, oversize coltrui op een (nep)leren longuette voor een superchique up-to-date mode look. Een paar hoge laarzen erbij en je hebt een geraffineerde, vrouwelijke en actuele outfit.

Draag een lang vest over een minirokje/shorts (!) of – indien te bloot – als jasjurk met ceintuur in de taille.

Draag een grof gebreide oversize spencer over lange jurk. Dit is vooral leuk omdat ook de mouwen van de jurk zichtbaar blijven.

Experimenteer met gebreide speelpakjes . Supercute voor op de bank en supertrendy met een lange, oversize jasvest.

Voor de jongeren onder ons: combineer een gebreide, korte trui (croptop) op een spijkerbroek en draag er een oversize blazer over.

