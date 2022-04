25x Modefouten die oud maken. Check onze anti-aging stijltips. Op deze foto: Anna Dello Russo van Vogue Japan. Voor sommigen een stijlicoon, voor anderen juist niet. Foto: ADVERSUS

We willen allemaal zo lang mogelijk jong zijn of in ieder geval jong overkomen. Met de juiste kleding kun je heel wat jaren van je leeftijd eraf snoepen. Als je maar een aantal stijlregels in je achterhoofd houdt. Overigens betekent dit niet dat jij niets met de allernieuwste modetrends kunt. Je moet alleen weten hoe je ermee moet omgaan.

Anti-aging stijlregels

Allereerst een paar algemene modefouten die je niet bepaald jonger maken:

25x Modefouten die oud maken. Check onze anti-aging stijltips Op deze foto: Stijlicoon Anna Wintour, directrice Vogue US. Foto: Mauro Pilotto

alles wat oma-achtig is;

is; alles wat té jeugdig of te bloot is;

of te bloot is; gewoon alles wat té is.



De algemene stijlregel is: streef naar stijlvolle, niet overdreven looks. Interpreteer de modetrends door ze iets te temperen. Zwak ze iets af en pas ze aan aan jouw persoonlijke stijl. Let op: we zeggen niet dat er trends zijn waar je je niet aan mag wagen – iedereen is vrij om te dragen wat hij of zij wil, en sommige mensen houden er ondanks hun leeftijd een exuberante signatuur stijl op na, wat helemaal fantastisch is – maar als je streeft naar een stijlvolle look die je op je best doet uitkomen, dan is het wellicht goed dat je een beetje rekening met je leeftijd houdt.

25x Modefouten die oud maken

25x Modefouten die oud maken. Check onze anti-aging stijltips. Op deze foto: Anna Dello Russo van Vogue Japan. Voor sommigen een stijlicoon, voor anderen juist niet. Foto: Charlotte Mesman

In de ‘mode literatuur’ worden de volgende dingen wel aangemerkt als modefouten die niet verjongend werken, en je stijl niet ten goede komen:

Slechte kwaliteit kleding (daar kom je alleen als je jong bent mee weg) Vormeloze kleding (tentjurken, tunieken; een ceintuurtje in je middel kan wonderen doen) Minirokken (houd het op knielengte of langer) Vesten als je geen slank postuur hebt Leesbril aan een ketting om je nek Jaren ’80 haarklemmen Wollen omslagsjaals Strakke kleding Broeken of rokken met een lage taille Naaldhakken Schoenen met sleehak Gezondheidsschoenen (tegenwoordig zijn er tig van trendy schoenen waar je gezondheidszooltjes in kunt dragen) Schoudervullingen Teveel accessoires Grote prints (hoe kleiner het dessin, hoe geraffineerder) Items met grote metallic pailletten (verfijnde pailletten zijn oké) Roesjes en romantische items (je wilt niet als een groot kind door het leven gaan, tenzij – en daar is het weer – het je stijl is) Retro items (kan ook heel mooi zijn maar dan moet je ze echt weten te dragen) Diep uitgesneden topjes en jurken (alles is goed zolang je niemand in verlegenheid brengt) Korte truitjes die blote buik showen (wil je een crop top dragen, combineer ‘m dan met een hoge taille broek zodat geen stukje huid te zien is) Te blote armen (ken je eigen beperkingen!) Blote knieën Weinig flatterende kleuren als bruin, grijs Tas aan hengsel in de holte van je arm (maar hier geldt weer: het kan ook – juist – je stijl zijn) Pas op met tweed (tweed maakt oud!) mits de snit bijzonder hip is

Verjongend met hoog anti-aging gehalte

Een mooie joggingbroek met een geklede top (bijvoorbeeld een oversized blazer) Sneakers Chunky boots (halfhoog) in contrast met ultravrouwelijke outfits Beter nog: pumps met kitten heels (goed voor een lange, slanke voet) Monochrome looks (voor een slank, langgerekt silhouet) Rechte (spijker)broeken Donkere denim Frisse, vrolijke kleuren (voeg altijd tenminste één vrolijk gekleurd item aan je look toe). Kleuren zijn echt een wondermiddel als het op anti-aging aankomt!

Het zijn allemaal maar vuistregels en in sommige gevallen kan iets wat wij als verouderend hebben aangemerkt ook best jong staan en omgekeerd. Het zal van je persoonlijke stijl en je sterke en zwakke punten afhangen hoe één en ander voor jou uitpakt. Maar streef altijd naar stijlvolle looks die er moeiteloos uitzien, dan komt het ongetwijfeld goed.

TRENDYSTYLE