Dit zijn de hotste zonnebrillen trends voor lente en zomer 2022

Dit zijn de hotste zonnebrillen trends voor zomer 2022. Photo courtesy of Versace

Als het voorjaar zich aandient, is het tijd om je zonnebril ergens uit een laatje op te diepen. Of om jezelf te trakteren op een nieuw exemplaar om in te schitteren. Maar welke bril uit eigen collectie kan nog? En wat voor een zonnebril is een goede investering? We kunnen deze vraag niet één-twee-drie beantwoorden want de zonnebrillentrends voor lente zomer 2022 zijn ongelooflijk divers, en vooral K.N.E.T.T.E.R.G.E.K.

Grote statement monturen. Het is alle gekheid op een stokje!

Dit zijn de hotste zonnebrillen trends voor zomer 2022. Photo courtesy of Vivienne Westwood

Het eerste dat in het oog springt, als je de catwalkfoto’s erbij pakt, is dat de monturen voor lente zomer 2022 groot zijn. Megagroot. En artistiek. Of gek. Psychedelisch zelfs. Met kettinkjes, hartvormig, vierkant, rond en dik, met hele barricades boven op de brug. Soms ook lijken de monturen wel vervormd. Bij het bekijken ervan kwam ons Salvador Dali in gedachten. Om het nog maar niet over de kleuren te hebben. Die lopen uiteen van zwart tot neontinten. Kortom, the crazier, the better.

We lichten een paar trends uit, maar geloof ons, er is zoveel meer onder de zon van 2022.

#1 Filmsterrenbrillen (alias anti-hangover brillen)

Ben jij een fan van zwarte glazen voor die mysterieuze Hollywood-look? Van die ondoorgrondelijke glazen die perfect verbergen dat je een beetje teveel gefeest of een slapeloze nacht doorgeworsteld hebt? Dan kun je je dit seizoen je hart ophalen want ze zijn er weer. Dragen!

#2 Kleurloze glazen

Dit zijn de hotste zonnebrillen trends voor zomer 2022. Photo courtesy of Sportmax

Rode en roze brillenglazen zijn cool, ook in monturen in andere kleuren, maar kleurloze glazen in kleurloze monturen of zonder montuur zijn absoluut een trend. Of we ze enkel voor de sier dragen of dat ze ook nog een minimum beschermen, tegen UV-straling of misschien wel blauw licht van de computer en mobieltjes is niet duidelijk, maar cool zijn ze wel.

#3 Matrix brillen

Herinner je je de coole futuristische brillen van Trinity en Neo uit de cult-film Matrix? Die brillen zijn een supertrend. Op de social media kom je ze momenteel volop tegen. Hoe ze er ook al weer uitzagen? Klein met ovaalvormige, donkere glazen. De originele versie is montuurloos maar sommige lente zomer 2022 versies hebben een zwart montuur.

#4 Shield brillen

Eén van de meest opvallende modellen in megagrote versie is de shield bril. Ook deze bril komt weer in alle mogelijke versies. Met versieringen, in kleur, in het zwart. Voor een look à la Gucci combineer je ze met een cowboyhoed. Wie durft?

#5 Cat eyes

Dit zijn de hotste zonnebrillen trends voor zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara Resort

Als laatste trend signaleren we je de grote hoeveelheid cat eye brillen die we op de catwalks voor lente zomer 2022 voorbij zagen komen. Onweerstaanbaar, vrouwelijk en verleidelijk, lekker tuttig of juist futuristisch, artistiek en in ongewone 2.0 versies.

#6 En de klassiekers dan?

Klassiekers als pilotenbrillen zien we dit seizoen maar weinig maar dat neemt niet weg dat je ze mag dragen. Sterker nog, maak van jouw geliefde klassieker jouw signatuur. Want uiteindelijk draait het allemaal weer om persoonlijke smaak en het uitdragen van je eigen persoonlijkheid.

