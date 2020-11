Black Friday dagen, seizoensuitverkopen. Goed kopen in de uitverkoop is een kunst. Miskopen liggen op de loer, zeker als het om luxe aankopen (mode en beauty) gaat (de hebberigheid speelt hier een grote rol en dat is menselijk).

Kopen in de uitverkoop is… hum… op z’n zachtst gezegd ‘een beetje gevaarlijk’, zeker als het om luxe aankopen (think: mode en beauty items) gaat. De aantrekkelijke prijzen verleiden je er snel toe om dingen te kopen die je nooit zult gebruiken en die al snel achter in de kast geraken, vaak met het prijskaartje er nog aan. De alom heersende ‘koopwoede’ van het publiek om je heen maakt al snel dat je enthousiast meedoet aan de ‘koopmarathon’ en dat je met zakken vol (mis)kopen en een lichte portemonnee huiswaarts terugkeert. Triomfantelijk vergelijk je de oorspronkelijke (hoge) prijs met de betaalde (lage) prijs. De vreugde over de ‘besparing’ is groter dan de vreugde over de aankoop zelf. Natuurlijk overdrijven we nu een beetje, maar wat we eigenlijk willen zeggen is dat het goed is ook in de uitverkoop bewust te kopen. Voorkom dat goedkoop duurkoop wordt!

Tips om bewust te kopen in de uitverkoop. 5x Do’s en don’ts

#1 Wel doen: altijd al willen hebben

Natuurlijk kun je geslaagde aankopen in de uitverkoop doen. Stel dat je al langere tijd een hele mooie maar o zo dure tas hebt gezien. Je hebt de tas elke keer dat je in die bepaalde winkel was bewonderd maar hebt iedere keer de verleiding weerstaan omdat de prijs echt boven je budget ging. Als de uitverkoop begint, sta jij als eerste op de stoep van de boetiek en de tas hangt daar… voor 50% van de totaalprijs. Het is een prijs die je je kunt veroorloven. Als je nu de tas koopt, doe je waarschijnlijk een goede aankoop. Je wilde de tas al langere tijd hebben, je bent er verschillende keren voor naar de boetiek gegaan en als de uitverkoop begint, denk je direct aan de tas. Het is een weloverwogen aankoop en in dit geval brengt de uitverkoop iets binnen je bereik dat er in normale gevallen buiten was gevallen.

#2 Niet doen: kopen naar aanleiding van een vroegere sensatie

Maar het kan ook anders zijn. Stel dat je de tas in het begin van het seizoen hebt bewonderd. Inmiddels zijn er maanden verstreken en heb je niet meer aan de tas gedacht. Op een goede dag loop je langs een etalage en daar hangt de tas, voor 30% van de totaalprijs. Je eerste impuls is misschien: ‘Ik koop die tas, die wilde ik toen ook al hebben’. Toch kan dit op een miskoop uitlopen. In de tussenliggende maanden ben je beïnvloed door het heersende modebeeld en heb je misschien al wat van de mode voor het komende seizoen gezien. Als de tas heel ‘trendy’ is en past in het modebeeld van de afgelopen seizoen kan het zijn dat hij je opeens niet zoveel meer doet. Je aankoop is dan alleen gebaseerd op een vroegere sensatie, de sensatie die je toentertijd bij het aanschouwen van de tas voelde.

#3 Voorzichtigheid geboden met seizoensgebonden artikelen

Eigenlijk geldt het voorbeeld van de tas hierboven voor vele andere aankopen die we in de uitverkoop geneigd zijn om te doen. Veel artikelen in de uitverkoop zijn seizoensgebonden. Omdat de winkeliers wel weten dat ze de artikelen al snel niet meer aan de straatstenen kwijt zullen kunnen, zijn dat de artikelen die vaak het meest afgeprijsd zullen worden. Eigenlijk geldt voor de aankoop van deze artikelen maar één criterium: ‘Heb ik er het komende seizoen nog wat aan?‘.

Nu zal een seizoensgebonden en trendgevoelige aankoop niet per definitie een miskoop hoeven zijn. Als je het kledingstuk direct aantrekt en er tot het einde van het seizoen van geniet dan is het het (afgeprijsde) bedrag dat je ervoor betaald hebt, dubbel en dwars waard. Maar verdwijnt het kledingstuk in de kast met de woorden: ‘Voor het volgende seizoen‘ dan heb je mogelijk een miskoop gedaan, want volgende jaar zal het waarschijnlijk niet meer in de mode zijn (en zul jij het waarschijnlijk niet mooi meer vinden). Vraag je daarom bij de aankoop van seizoengebonden artikelen af: ‘Heb ik er het komende seizoen nog wat aan?’ Eigenlijk zou het nog beter zijn om voor een dergelijke aankoop jezelf de vraag te stellen: ‘Trek ik dit direct aan?’ Betrap je je jezelf erop dat je denkt: ‘Nee, vandaag nog niet, misschien morgen’, dan zit je waarschijnlijk al fout.

De beste aankopen doe je als je het kledingstuk direct draagt of zelfs al in de winkel wilt aanhouden.

Ga maar eens bij jezelf na wat er gebeurd is met de artikelen die je al in de winkel hebt aangehouden. We weten bijna zeker dat het geslaagde aankopen zijn geweest!

#4 Doen: basics

Andere geslaagde aankopen in de uitverkoop zijn de zogenaamde basics: effen truitjes, T-shirts, vestjes, hoodies, hemdjes, kousen en sokken, riemen en ceintuurs, ondergoed. De klassieke, alledaagse kledingstukken die de basis van iedere garderobe vormen.

#5 Eén ‘grapje’ mag!

Verder is de uitverkoop ook heel geschikt om één enkel uitzonderlijk kledingstuk te kopen dat je tegen de normale prijs nooit gekocht zou hebben. Een enkel, gek artikel dat je garderobe opfleurt, een ‘grapje’. Wees hiermee wel op de hoede, want de praktijk wijst uit dat we deze ‘grapjes’ snel zat zijn.

Om voor jezelf helder te maken of een bepaald kledingstuk een grapje betreft of niet, zou je je af kunnen vragen of je ooit naar het artikel gekeken zou hebben als het er voor de volle prijs zou hebben gehangen.

#6 Voorzichtigheid geboden met mode items voor het komende seizoen

Heel gevaarlijk zijn de aankopen van artikelen voor het komende seizoen. Het gebeurt wel dat we in de uitverkoop artikelen aantreffen die we voorlopig nog niet zullen kunnen dragen. Het verlangen naar het komende seizoen (in de zomer kunnen we plotseling zin krijgen in de herfst en dus in wollen truitjes, in de winter verlangen we naar de zomer en wil je graag al topjes kopen die je nog lang niet aankunt), maakt dat wij eerder bereid zijn om deze artikelen aan te schaffen. Maar vaak hebben we er nog geen idee van hoe het modebeeld er het komende seizoen uit zal zien. Nu is het natuurlijk zo dat we dat beeld niet op de voet hoeven te volgen, maar vaak worden we er toch wel door beïnvloed. Ga daarom kritisch bij jezelf te rade of je het kledingstuk de komende seizoen écht wel zult gaan dragen.

Eigenlijk is het allemaal zo moeilijk niet. Kopen in de uitverkoop is leuk en je zult zeker met succesvolle aankopen naar huis terugkeren als je je elke keer maar weer afvraagt wat voor soort aankoop het betreft, wat je ermee wilt gaan doen en in welke periode je het denkt te zullen gaan dragen. Veel succes!

