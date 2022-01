Van dit kledingstuk kunnen fashion modellen geen genoeg krijgen

Als er een kledingstuk is, waar de fashion modellen bij zweren, dan is dat het zwartleren jack. En jij binnenkort ook, let maar op.

Streetstyle mode 2022. Zwartleren jacks. Foto Charlotte Mesman

Door de jaren heen is er in de outfits van de fashion modellen off-duty altijd één constante: het zwartleren jack. Wacht de modellen na afloop van een modeshow bij de backstage entree maar eens op. Als ze uitzwermen, zul je zien dat het wemelt van de zwartleren jacks en jassen. Het zwartleren jack is een klassieker waar modellen bij zweren.

Biker jacks zijn populair maar ook leren blazers en lange, zwartleren jassen. Overigens hoeft het geen echt leer te zijn, daar gaat het niet om. Het gaat om de look. Een zwart leren jack of jas heeft een stijlvolle maar tegelijkertijd superstoere uitstraling.

De modellen houden het vaak simpel. Ze combineren hun jacks met spijkerbroeken of minirokken. Of dragen het gewoon op een eenvoudige zwarte broek. Wat je ook draagt, zo’n jack maakt je direct ‘cool’. Dat geldt overigens niet alleen voor basics outfits. Leren jacks en blazers laten zich net zo goed met geklede outfits en romantische jurken combineren.

Waarom we nu juist op dit moment met dit ons verhaal over de fashion modellen en hun onafscheidelijke leren jacks op de proppen komen? Omdat wij ‘gewone stervelingen’ dit jaar (2022 wel te verstaan) ook weer volop aan zwartleren biker jacks gaan.

Met de invloeden van Y2K in de mode – grote (pro)motor is Gen Z/TikTok – is het biker jack weer volop in zwang. De modehuizen pikten deze comeback trend al snel op en zo kwam het dat het ook op de catwalks voor lente zomer 2022 wemelde van de biker jacks en andersoortige leren jacks.

Tijd dus om in je kast eens te speuren naar lang vergeten leren jacks en om ermee te experimenteren.

