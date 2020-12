Mode accessoires 2020. Je handen als sieraad. 10x Anti-aging tips

In de mode accessoires voor winter 2020 2021 ligt de focus op… onze handen. We gaan dit seizoen voor hilarisch véél goudkleurige ringen. Wel je handen even goed verzorgen. 10x Anti-aging tips.

Je handen zijn je visitekaartjes. Dat geldt temeer in een tijd als deze waarin ons gezicht maar al te vaak bedekt is door een ontsierend mondkapje. Wellicht dat de mode peopletjes om deze reden de focus naar hun handen hebben verplaatst. Dé mode trend voor winter 2020 2021 (als het op mode accessoires aankomt) is namelijk om vooral véél goudkleurige ringen bij elkaar te dragen. Omdat je handen hierdoor een blikvanger worden, moeten ze er natuurlijk wel tiptop uitzien. We hebben 10 manicure en anti-aging tips voor je.

Manicure en anti-aging tips voor mooie handen en nagels

Gebruik geen desinfecterende handgel die alcohol bevat. Je handen drogen ervan uit. Scrub eens per week de rug van je handen. Heb je het budget voor een kleine investering, ga dan voor een AHA (alpha hydroxy acids) handcrème. Alpha hydroxy acids zijn ultiem anti-aging! Verwen je handen (en nagels) met een handmasker: verwijder je nagellak, breng ’s avonds dik vaseline op je handen aan, dek ze af met washandjes en ga zo naar bed. De ochtend erna zijn je handen poezelig zacht. Velletjes rond je nagels? Trek er niet aan maar knip ze met een nagelriemschaartje (vellentangetje) weg. Harde, ontsierende nagelriemen? Ga voor een handbadje met warm water en duw dan met een bokkenpootje de nagelriemen zachtjes terug. Knip de nagelriemen NIET. Randjes dode en ontsierende huid mag je wél heel voorzichtig met een nagelriemschaartje verwijderen. Ga voor een schaartje van goede kwaliteit! Het schaartje moet scherp zijn en goed knippen anders riskeer je kleine blessures (we spreken uit ervaring). In de loop van de tijd zullen nagels wat meer gaan rimpelen. Het nageloppervlak is niet meer zo strak. In dit geval kun je overwegen om het oppervlak van je nagels lichtjes te vijlen/polijsten met een bufferblok. Let op: doe dit niet te vaak want je nagels worden er dunner en brozer van. Breng altijd eerst een kleurloze lak onder je nagels aan. Het is een standaardadvies maar wél heel belangrijk! Breken je nagels snel? Houd ze dan wat korter. Zorg ervoor dat AL je nagels altijd DEZELFDE lengte hebben. Met het verstrijken van de jaren kunnen je handen (vingers en rug van je handen) wat meer haargroei gaan vertonen. Je kunt overwegen om deze haartjes te verwijderen (harsen, laser). Het kan een verbetering zijn maar het vraagt wel om onderhoud.

