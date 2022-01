Met deze jolige haarknotjes ben je helemaal on trend

Influencers en social media dicteren de haartrends voor 2022. Dit moet je weten: lage knotten zijn goed voor een chique hair look, jolige knotten voor een jonge, anti-aging look.

Trend alert 2022: jolige knotten. Deze haartrends mag je niet missen. Foto: Charlotte Mesman

Lage knotten zijn een klassieker en een tijdloze favoriet van de fashion influencers omdat ze superchic zijn. Maar tegenover elke trend staat een tegentrend. Meer dan ooit zien we dat in de modetrends maar ook in de kapseltrends voor 2022 gebeuren. Tegenover de chique en lage knotten staan jolige knotten die je bovenop je hoofd plant.

Eén of twee, het maakt niet uit. Hoge knotten zijn hot. Je kunt er alle kanten mee op. Voor een crazy look ga je voor twee dotjes die met een beetje fantasie op vertederende konijnenoren lijken.

Knotten zijn supercool als je uitgroei in je haar hebt, aldus hair stylist Floor Kleyne. Het is een perfecte manier om speels met uitgroei om te gaan. Je haar in één kleur, je knot in een andere. Uit nood creëer je een spannende look.

Voor een speelse glamour look maak je een losse topknot met speelse lokken rond je gezicht. Haal er een paar lange oorhangers met strass bij en je hebt een super partylook.

Een topknot kan ook best sportief en zeker heel jong zijn, namelijk als je ‘m lekker strak bovenop je hoofd vastzet. Het voordeel van opwaartse kapsels is bovendien dat ze jong en vrolijk maken in tegenstelling tot neerwaartse lijnen die chic zijn maar ook wat ouwelijk kunnen overkomen. Trek je haar lekker strak omhoog zodat je ook nog eens een liftend effect krijgt!

Met andere woorden: ga voor een topknot (of twee) voor een anti-aging effect. Ben je piepjong en houd je van een stijlvolle look dan is juist een lage knot jouw ding.

