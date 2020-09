Make-up trends en skin care 2020. 18 Anti-aging tips

Flawless skin. Een vlekkeloze huid. De make-up trends voor herfst winter 2020 zijn veeleisend. Transparante make-up over een beeldig huidje is dé trend.

De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 maken het er ons niet gemakkelijk op. Gebruik zo min mogelijk product (foundation), is het advies dat we keer op keer van top visagisten te horen krijgen. Alles draait om een natuurlijke huid. Die moet zo perfect mogelijk zijn. Skin care wordt de spil; het is dé sleutel naar een jonge, mooie huid.

Je kunt nog zo goed in make-up zijn, tekens van huidveroudering poets je er niet mee weg!

Natuurlijk weten we allemaal hoe we onze huid moeten verzorgen en huidveroudering – een onvermijdelijk, natuurlijk proces – zoveel mogelijk kunnen tegengaan. Een goede huidverzorging is gebaseerd op dagelijkse aandacht voor je huid. We zetten de basis (anti aging) regels nog eens voor je op een rijtje. Veel tips zul je al kennen (maar ben je in praktijk misschien vergeten), andere tips zijn misschien nieuw voor je.

Onthoud: het is nooit te laat om de strijd tegen huidveroudering aan te binden!

18 Anti-aging tips die je moet kennen!

Reinig je huid twee maal daags met milde producten en lauwwarm water. Reinig (douche) je huid óók na het sporten om verstopte poriën te voorkomen. Douche niet te heet en te lang. Hydrateer je huid met een vochtinbrengende crème. Integreer je skin care met voedende crèmes die actieve ‘anti aging’ stoffen bevatten. Een crème op basis van retinol (vitamine A) helpt tegen rimpelvorming, ouderdomsvlekken en een onregelmatige huidtextuur. Exfolieer je huid met een AHA/AHB crème (chemische peeling). AHA verwijdert de dode huidcellen, verbetert het vochtgehalte van je huid en wordt gebruikt in de strijd tegen zonschade en tegen huidveroudering; AHB werkt tegen verstopte poriën en zwarte comedonen en kan de vorming van pukkeltjes afremmen. Bescherm je huid (altijd) tegen de zon met een hoge SPF. Verdiep jezelf in skin care. Lees erover en ontwikkel je eigen beauty routine, gebaseerd op jouw huid. Eet niet teveel (geen) voedingsmiddelen met geraffineerde suiker. Suiker is nergens goed voor. Onderzoeken wijzen bovendien uit dat suiker rimpels veroorzaakt en je huid minder elastisch maakt. Zoetekauw? Ga voor honing. Zorg dat je voldoende omega-3-vetten binnenkrijgt (vis, walnoten, lijnzaad, chiazaad). Eet je huid mooi, laaf je aan anti-oxidanten (groente en fruit). Doe jezelf een zijden kussen cadeau om gezichtsrimpels te voorkomen. Vermijd strenge diëten. Vermijd het jojo-effect. Wees niet bang voor (gezonde) vette voedingsmiddelen: olijfolie, vette vis, avocado, noten, olijven, kokosolie. Ze houden je glanzend en jong. Bevorder een goede stoelgang door voldoende vezels (volkorenproducten, groene bladgroenten met grote bladeren) te eten. Een regelmatige stoelgang resulteert in een mooi(ere) en jongere huid. Sport, beweeg. Zweet je huid schoon en bevorder de bloedcirculatie. Vermijd stress! Stress is nergens goed voor. Bovendien tekent het zich af in je gezicht en laat het sporen op je huid achter. Don’t worry, be happy, stay young!

