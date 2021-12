Make-up trends 2022. Rode lippen zijn hot & happening. 3x Tricks en trends

Make-up trends 2022. Rode lippenstift. Modeshow: Fendace lente zomer 2022

Heb jij de afgelopen jaren felle lippenstiftkleuren gedragen? De kans is groot van niet. Enerzijds omdat het in de make-up trends allemaal draaide om natuurlijke tinten, anderzijds vanwege het mondkapje. Maar daar gaan we ons in het nieuwe jaar niet meer door laten beperken. Mondkapje of niet, volgens de allernieuwste make-up trends voor lente zomer 2022 zijn rode lippen hot and happening. De meest geliefde rode kleur is: oranjerood, een soort organisch baksteenrood, in combinatie met idem dito oogschaduw (zie de make-up trends van MAC voor 2022).

Make-up trends 2022. Rode lippenstift. Foto: Charlotte Mesman

Daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd. Integendeel. Want in het nieuwe jaar geven we onze rode lippen een up-to-date twist mee. Perfect gestifte felrode lippen mogen nog steeds maar voor een eigentijdse touch speel je met texturen, contouren en nuances.

#1 Kleurverloop

Make-up trends 2022. Rode lippenstift. Foto: Charlotte Mesman

Zo kun je het midden van je lippen lichter of juist donkerder maken. Alles draait hier om blenden (vervagen). Het gaat om een samenspel van lippenstift en lippotlood. Je kunt allerlei combinaties bedenken.

Breng wat rode lippenstift met je vinger op het midden van je lippen aan en vervaag de kleur richting de contouren. Of omlijn je lippen met een lippotlood en vervaag deze kleur richting het centrum van je lippen.

#2 Lippotlood

Make-up trends 2022. Rode lippenstift. Foto: Charlotte Mesman

Lippotlood is – zoals je ziet – weer een key item. We gaan onze lippen weer contouren en dat is mooi meegenomen (lees: anti-aging) want dit gaat uitlopen tegen. We mogen zelfs een beetje over onze natuurlijke liplijn heengaan. Sterker nog, dat mag gezien worden. Maar dan moet er wel een vernisje overheen.

#3 Gloss

Make-up trends 2022. Rode lippenstift. Foto: Charlotte Mesman

En dat vernisje is: glos. Als je net even over je liplijn heen gaat en er dan een flinke hoeveelheid glos op loslaat, creëer je een supersensueel effect (alsof je je lippen met je tong bevochtigd hebt). Glos – hoogglanzende lippen – is bovendien ideaal voor iedereen die graag vollere lippen wil. Met een glos lijken je lippen direct voller en meer 3D. Hier sla je twee vliegen in één klap: glos is corrigerend en anti-aging.

De influencers weten al van wanten en gingen tijdens de modeweken al volop met de allernieuwste lippenstift trends voor 2022 aan de slag. Laat je inspireren door onze streetstyle foto’s.

TRENDYSTYLE