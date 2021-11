De allernieuwste make-up trends voor 2022 met MAC. Rood is dé kleur (en iedereen kan het hebben)

De allernieuwste make-up trends voor 2022 met MAC. Rood is dé kleur. Photo courtesy of MAC Cosmetics. Make-up by Baltasar Gonzàlez Pinel, Director of Artistry M•A•C

Trends zijn altijd in beweging en ze veranderen steeds sneller. Dit geldt ook voor de make-up trends. Die worden bovendien tegenwoordig niet alleen backstage meer geboren maar zien ze ook het licht op de social media en in de street fashion. Eigenlijk draagt iedereen vandaag de dag zijn of haar steentje bij aan het creëren van trends, de professionele make-up artiesten maar jij net zo goed. Met deze woorden opende Live Apelland, Director of Senior Artists EMEA – MAC, de masterclass van MAC Cosmetics met een panel van bekende top MAC make-up artiesten over de allernieuwste make-up trends voor winter 2022.

Trendystyle volgde de masterclass en we delen de inspirerende make-up trends en tips van MAC maar wat graag met je. Eén van de vier macro trends voor winter 2022 – door MAC ‘TINT‘ genoemd – staat geheel in het teken van de kleur rood.

MAC visagisten Angelo Rauseo en Hannah Bennett (Hannah komt uit Londen en is sinds een paar jaar National Senior Artist van MAC in Nederland!) maakten ons met hun uitleg en praktische make-up tips zo enthousiast dat we zelf ook weer aan de rode lippen gingen. Overigens gebruiken we deze kleur niet alleen voor onze mond maar ook voor onze wangen. Angelo en Hannah leggen het uit:

Make-up trend TINT. De kleur rood

Rood is op iedereens lippen en wangen. Het is geen nieuwe trend, begint Hannah Bennet, maar het is een trend die heel natuurlijk bij onze huid staat. Het is een kleur die het op één of andere manier bij iedereen goed doet.

Dit seizoen zien we veranderingen in de kleur rood maar ook in plaatsing en in de texturen.

De meest prominente kleur voor winter 2022 is een baksteenrode kleur, dat is rood met een aardkleurige ondertoon. Een beetje roestig, maar ook dieper en organisch. Deze kleur met oranje ondertonen vloeit over in meer kersenrode en rozerode tinten maar die organische baksteenrode kleur is toch wel echt de spil. Daar gaan we interessante dingen mee doen.

Zo kun je deze oranjerode kleur als een soort blush, en dit is heel vernieuwend, onder je ogen zetten. Of op je wangen. Dat is een andere nieuwigheid. Blush is terug!

Tot zo’n drie, vier jaar geleden was blush in het geheel niet de focus in de make-up. Dat kwam mede door de jonge generatie, Gen-Z. Die ging liever voor een perfecte, flawless make-up look met een highlighting contour. Blush was wel het laatste dat je zag. Nu opeens is blush terug, sterker nog: blush staat in de schijnwerpers. We spelen met texturen en opvallende plaatsingen.

Dat is opvallend, Hannah, wat je daar over blush zegt, meent Angelo Rauseo. Pas geleden zei ik nog tegen een vriend dat ik vijf, zes jaar geleden niet eens blush meenam in mijn kit. Baksteenrood, of rood in het algemeen, werd niet beschouwd als modern, mooi of flatterend en nu opeens zie je die kleur overal.

Iedereen kan rood hebben. Je kunt deze kleur een beetje afzwakken door rood, bijvoorbeeld baksteenrood, te vermengen met een beetje concealer in je eigen huidskleur en ‘m dan – zoals Hannah al zei – onder je ogen plaatsen. Dat staat iedereen heel jong en onschuldig.

Je kunt ook een beetje van deze kleur vermengen met je skin care – crème of serums – en deze mix in je huid masseren voor een natuurlijke blos. We blijven de huid dus nog echt zien. Huid, textuur, kleur en plaatsing, daar draait het in de actuele make-up trends voor winter 2022 allemaal om. En dat maakt het zo modern.

Zo’n skin care mix is inderdaad fantastisch, beaamt Hannah. Het geeft een soort vloeibaar of crème effect waar je de huid doorheen ziet. Je hoeft dus echt niet aan de slag met een zware blush poeder, maar je kunt spelen met crèmeachtige texturen in die mooie aardtonen en die onder je ogen plaatsen en over de brug van je neus, of hoog op je wangen en over je neus.

De allernieuwste make-up trends voor 2022 met MAC. Rood is dé kleur. Photo courtesy of MAC Cosmetics. TINT by Marieke

Dit hebben we jarenlang niet gedaan maar het is helemaal terug, bevestigt Angelo Rauseo. We plaatsen de blush nu zelfs nog hoger dan een paar jaar geleden en dat geeft je een nog jongere en mooiere look.

Wat bovendien opvallend is, is dat we blush ook voor de heren gaan zien. Ik zou nooit gedacht hebben dat ik blush op mijzelf zou gaan gebruiken, maar nu verlaat ik het huis niet meer zonder zo’n cream blush in mijn gezicht. Met die bouncy texturen van nu die het midden houden tussen crème en gel, of zelfs van skin care, creëer je een gloed van binnenuit. Je ziet het product niet op je huid liggen maar werkt mét je huid.

Datzelfde geldt voor de lippen, voegt Hannah eraan toe. De lippen zijn rood maar het effect is doorzichtig, of je nu voor een dieper rood in het midden gaat, of je de kleur laat vervagen, of er een soort waas van kleur overheen legt. Dit zie je ook op de social media gebeuren. Daar gaan tinted lip balms die je eruit zien als je lippen zelf maar dan met een hint van kleur momenteel viraal. Je kunt dus echt met rode waasjes spelen.

Deze make-up trend voor winter 2022, concludeert Live Apelland, sluit fantastisch aan bij de natuurlijke, organische make-up trends van tegenwoordig. De kleur is daar maar hoeft niet prominent aanwezig te zijn. Het is echt vernieuwend en grensverleggend.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE