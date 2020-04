Volgens de make-up trends voor lente zomer 2020 moeten we onze imperfecties omarmen. Helemaal mee eens. Maar we mogen ze toch wel een beetje camoufleren? 10 Make-up tips waar je mooier van wordt.

De make-up trends voor lente zomer 2020 zijn opmerkelijk. Backstage bij de Fashion Weeks zagen we uiterst natuurlijke gezichtjes met nauwelijks foundation en blush. ‘Zelfs wallen en kringen mogen we soms niet meer corrigeren,’ klaagde een visagist. De grootste make-up trend is: omarm je imperfecties.

Daar werken we natuurlijk allemaal hard aan. We willen ons zelfvertrouwen niet laten afhangen van ons uiterlijk. Maar we willen schoonheidsfoutjes natuurlijk ook niet accentueren zoals we dat op sommige catwalks voor lente zomer 2020 wel hebben gezien. Het schoonheidsideaal laat nog steeds mooie, frisse huidjes en bepaalde klassieke vormen zien. Vanzelfsprekend willen we er allemaal op ons best uitzien. En dus mogen we schoonheidsfoutjes best corrigeren. De make-up trends mogen dicteren wat ze willen…

Hieronder vind 10 schoonheidsfoutjes plus make-up tips om die te corrigeren. Met make-up kun je namelijk meer doen dan je denkt. De kunst is om met het contrast tussen lichte en donkere kleuren schaduwen te creëren.

Lichte kleuren trekken de aandacht en accentueren; donkere kleuren camoufleren. Met deze regel in gedachten, kun je heel wat schoonheidsfoutjes corrigeren.

Loop ons lijstje maar eens af.

#1 Kleine of dichtbij elkaar staande ogen

Om kleine ogen groter te doen lijken of om dicht bij elkaar staande ogen te corrigeren, maak je het binnenste gedeelte van je ooglid, dicht bij de aanzet van je neus op met lichte kleuren (gebruik hiervoor naar keuze oogschaduw, basis of poeder) zodat zij het licht ‘vangen’ en de blik ‘openen’.

Gebruik daarentegen donkere kleuren voor het buitenste gedeelte van het ooglid. Maak bij het opbrengen altijd horizontale bewegingen. Rechte, horizontale lijnen verlengen, optisch gezien, de afstand tussen de ogen. Kortom: werk met lichte kleuren in de centrale zone en werk naar buiten toe met donkere kleuren.

#2 Een grote of ronde (mops)neus

Als het neusbot breed is, breng dan wat donkerdere poeder aan weerszijden van je neus aan (van je ooghoeken richting de punt). Je neus zal er optisch smaller uitzien. Om een ronde neuspunt te corrigeren, maak je de neusvleugels donkerder.

Een (te) lange neus corrigeer je daarentegen door de punt van de neus donkerder te maken. Zorg er in dit geval voor dat je de basis of poeder altijd van onderen naar boven aanbrengt. Strijk dus met je kwastje of sponsje in de richting van je voorhoofd.

#3 Kringen of wallen onder je ogen

Kringen onder je ogen hebben meestal een blauwachtig tint. Deze tint neutraliseer je met kleuren die oranje, gele of amberkleurige componenten in zich hebben.

Wallen daarentegen mogen nooit lichter gemaakt worden. Corrigeer ze met een basis die donkerder is dan de basis die je gewoonlijk voor de rest van je gezicht gebruikt. Optisch gezien zullen ze minder gezwollen lijken.

#4 Een ongezonde teint

Als je gezicht een ongezonde, grijzige teint heeft, dan heeft je huid zuurstof nodig. Behandel je gezichtshuid één à tweemaal per week met een delicate scrub om de dode huidcellen te verwijderen.

Vermijd verder iedere basis die geelachtige kleur-componenten in zich heeft, maar kies warme kleuren zoals roze of amberachtige tonen.

#5 Tanden waar je niet blij mee bent

Het geheim is ze niet te accentueren. Vermijd dus te felle lippenstift want een opvallende kleur doet niets anders dan de aandacht op je mond (en tanden!) vestigen.

Vermijd verder lipgloss, want ook glanzende lippen trekken de aandacht. Kies rustige kleuren en verleg het accent naar je ogen, die je best wat zwaarder mag opmaken.

#6 Een (te) uitgesproken kin

Een (te) uitgesproken kin kun je camoufleren met een basis die een donkerdere tint heeft dan de make-up die je gewoonlijk voor je gezicht gebruikt.

Zorgt ervoor dat je de basis (of poeder) opbrengt met bewegingen van onderen naar boven voor beter effect.

#7 Onderkin

Een onderkin kan worden gecamoufleerd door een schaduw te creëren (de schaduw die er zonder onderkin zou zijn geweest).

Breng op de huid onder de kin een donkere basis aan dan die je gewoonlijk gebruikt (let erop dat je naar de kin toewerkt) en accentueer de kin zelf met een lichtkleurige poeder.

#8 Acne

Bedek de pukkeltjes met een correctiestift (kies een correctiestift met een nogal droge – niet vette – pasta). Gebruik verder een compacte of crèmeachtige basis met een mat effect (gebruik geen vloeibare basis).

Het meest ideaal om pukkeltjes te verbergen is een compacte poederbasis. Verder is het erg belangrijk dat je ’s avonds je huid goed schoonmaakt om het verstoppen van de poriën te voorkomen.

#9 Dunne lippen

Omlijn je lippen met een zacht lippotlood met een scherpe punt. Trek het lijntje net buiten de contouren van je lippen (nooit meer dan 2 mm). Creëer verder volume door het midden van je lippen lichter te laten dan de uiteinden. Kies voor een glossy lippenstift. Glans doet je lippen voller lijken.

#10 Een vol, rond gezicht

Om een vol gezicht smaller te doen lijken, kun je het beste een basis kiezen die iets donkerder is dan je eigen tint. Creëer daarna met blush een schaduw aan weerszijden van je gezicht. Werk van de buitenkant van je gezicht naar binnen, richting je neus.

Breng verder een schaduw van blush onder je jukbeenderen aan. Zorg ervoor dat je altijd in verticale richting werkt. Je gezicht lijkt dan vanzelf magerder.

