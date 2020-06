Make-up trends 2020. 11 Anti-aging make-up tips voor de rijpe huid

Hoe maak je de rijpe huid op volgens de allernieuwste make-up trends en technieken? We hebben 11 anti-aging make-up tips voor je.

Het opmaken van een rijpe huid vergt extra aandacht. Natuurlijk kun je je daarbij laten leiden door de make-up trends die voor lente zomer 2020 uiterst natuurlijke huidjes laten zien. Maar er komt ook een stukje techniek bij kijken. We hebben 11 anti-aging tricks en tips voor je om een rijpe huid zo mooi mogelijk op te maken. Ze komen van de backstage visagisten bij de internationale modeshows. Ook als je huid mooi en jong is, kun je met deze tips je voordeel doen.

Skin care staat voorop!

Huidverzorging is de basis van een stralende huid met een jeugdig aanzien. Hoe mooier je huid, hoe mooier je make-up. Wil je je huid jong houden en het huidverouderingsproces zoveel mogelijk tegengaan of vertragen, dan moet je ‘m constant verzorgen. Altijd en overal.

1. Reinig je huid tweemaal per dag. ’s Avonds maar ook ’s morgen. Maak je huid pas op als die goed schoon is.

2. Gebruik geen agressieve producten. Probeer een cleanser voor lip- en oogmake-up voor het reinigen van je gezichtshuid. Deze cleansers zijn in de regel milder dan gewone reinigingsproducten.

3. Scrub je huid regelmatig, maar niet te vaak. De rijpe huid is vaak dunner en droger. Eens in de twee weken scrubben is meer dan voldoende.

4. Gebruik een hydraterende maar ook voedende crème. De meeste anti-agingformules zijn vochtinbrengend en rijk aan vitamines en andere voedingsstoffen waar de rijpe huid baat bij heeft. Goede crèmes hoeven niet per se duur te zijn.

De huid opmaken. Foundation

De rijpe huid ziet er vaak wat vermoeid, slap en mat uit. Je foundation moet je huid niet alleen egaliseren maar ook meer volume en glans geven.

5. Breng onder je foundation een product met SPF filter aan. Dit kan ook een primer met een SPF 50 zijn. Maak een bewuste keuze tussen een chemische of fysische SPF filter. Producten met chemische filters hebben in de regel een lichtere formule zodat je het product minder snel op de huid ziet liggen.

6. Gebruik een vloeibare foundation met een lichte dekking (een te zware dekking accentueert rimpels en droogtelijntjes) voor een mooie glans en meer volume. Camoufleer imperfecties met zo min mogelijk camouflageproduct. Dit doe je na het aanbrengen van de foundation met een klein, dun kwastje. Gebruik je een compacte foundation, druk of tik het product dan met een kwast in de huid in plaats van het erover uit te smeren.

7. Breng zo nodig wat kleurloze poeder in de T-zone aan. Gebruik ook van dit product zo min mogelijk zodat het niet in de droogtelijntjes kruipt.

Blush

In de loop der jaren verliest de huid niet alleen elasticiteit maar ook kleur.

8. Over kinderhuidjes en huidjes van tieners ligt vaak een rozige blos. Boots dit effect na met een roze blush. Gebruik geen oranje tinten want die maken je teint dof en mat.

9. Een rijpe huid heeft de neiging om te zakken. Voor een verjongend effect werk je daarom altijd met opwaartse lijnen. Je gaat je huid als het ware met make-up ‘liften’. Breng de blush daarom niet te laag in je gezicht aan. Neem als beginpunt je koontjes en werk naar je slapen toe, in de vorm van een omgekeerde C. Werk opwaarts!

Contouring

Als we ouder worden, beginnen ook de contouren van ons gezicht te vervagen. Ze worden minder strak en scherp. Contouring kan je hier een handje helpen om jonger te lijken.

10. Kies een poeder in een natuurlijke kleur (niet oranje!) die net iets donkerder is dan je eigen huidkleur en breng die aan met een opwaartse beweging van je kwast die net onder je koontjes (niet vanaf de mond!) begint en die richting je slapen loopt. Breng ook wat product op de kaaklijn aan.

11. Breng een lichte poeder – highlighter – hoog op de koontjes (richting je buitenste ooghoeken) aan voor een extra liftend effect.

Voilà! Je hebt je huid zo jeugdig mogelijk opgemaakt. We komen snel bij je terug met tips voor opmaken van wenkbrauwen, ogen en lippen.

