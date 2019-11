Make-up tips. Deze ultieme party look met Swarosvki wimpers is zo gemakkelijk na te doen!

Voor een uitbundige feestlook mag je, naast make-up, ook accessoires als Swarovski-steentjes of pareltjes gebruiken. Steeds vaker zien we op de catwalks accessoires in het gezicht. Michele Magnani, Global Senior Artist van MAC, laat zien hoe je Swarosvki nepwimpers in je make-uplook kunt verwerken. Hij koos hiervoor nepwimpers met vrij grote strass-stenen voor het dramatische effect, maar je kunt natuurlijk ook voor verfijndere nepwimpers kiezen.

Op de foto’s hieronder zie je de verschillende stappen van deze make-uplook. De huid is porseleinachtig opgemaakt met een zachte rozepaarse gloed op de wangen. De lippen zijn net iets donkerder dan de eigenlijke kleur. De rest van de make-up is heel natuurlijk.

Feest make-up stap voor stap uitgelegd

Prep je huid met een vochtinbrengende crème (hier: Strobe Cream van MAC).

Breng met een brede make-up kwast (zie de foto) een flinke hoeveelheid foundation op je gezicht aan (hier: een mix van Pro Palette Coverage Foundation x12 en Studio Face and Body Foundation van MAC).

Werk nu met een vrij korte, stugge kwast de make-up met roterende bewegingen in de huid zodat de foundation als een tweede huid over je gezicht ligt. Michele Magnani trok hier tenminste een paar minuten voor uit.

Kam je wenkbrauwen omhoog en teken ze waar nodig bij. Fixeer de haartjes met een wenkbrauwgel.

Breng nu de Swarosvki wimpers aan. Doe wimperlijm op de eerste wimper, laat de lijm ongeveer 30 seconden drogen en plak de wimper dan op je ooglid. Druk de wimper goed aan. Doe hetzelfde met de tweede wimper. Veel visagisten gebruiken graag Duo wimperlijm.

Breng zwarte mascara op de onderste wimperhaartjes aan.

Geef de wangen kleur met een rozepaarse lippenstift (!). Tip het product met je vingers op de koontjes van je wangen voor een ‘stained’ effect.

Maak je lippen op met een donker lippotlood. Gebruik het zowel om je lippen te omlijnen alsook om ze in te kleuren. Zwak de kleur daarna af met een lichtere, huidskleurige lippenstift of zelfs een concealer (camouflagestick)!

Geef je make-up een zijdeachtige finishing touch met een subtiele highlighter (hier: Extra Dimension Skinfinish Soft Frost van MAC). Breng het product op de wangen en onder de wenkbrauwen aan.

Dat is alles! Een fijne avond toegewenst!

