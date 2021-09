Lippotlood en bruine lippenstift voor een up-to-date herfst look

Update je make-up look met een (roze)bruine nineties lippenstift kleur en omlijn je lippen met een donker lippotlood. Ja, dames, zo’n jaren ’90 mond is dé trend van herfst 2021.

Lippotlood en bruine lippenstift voor herfst winter 2021 2022. Influencer Karina Nigay. Foto: Charlotte Mesman

De nineties zijn terug. Reken maar! Alles wijst erop. De modetrends voor herfst winter 2021 2022 rakelen lang vergeten items uit het tijdperk rond de eeuwwisseling op. De haartrends doen met dramatische laagjeskapsels een flinke duit in het zakje. Ook de make-up trends voor het nieuwe seizoen komen niet onder Y2K-invloeden uit.

Over die make-up trends voor herfst winter 2021 2022 gesproken, Senior Artist MAC Hannah Bennett vertelde ons in een recent interview al over de nineties in de make-up. Als je die make-up trends dan ook nog eens tijdens de Fashion Week overal ziet opdoemen, dan weet je dat ze het gaan maken. Voor je het weet, doe je er zelfs aan mee!

Een nineties make-up trend die al een tijdje in de lucht hangt en die vast en zeker naar het grote publiek gaat doorsijpelen (zet je maar alvast schrap), is bruine lippenstift. Bruine lippenstift is zò nineties!

Maar daarmee hebben we het nog niet gehad. Waag je je aan de jaren ’90 lippenstift trend, dan MOET je ook met een lippotlood aan de slag. Ja, dames, we gaan onze lippen weer omlijnen en wel met een lippotlood dat net iets donkerder is dan de lippenstift. Met andere woorden: dat lijntje mag gezien worden.

De terugkeer van lippotlood heeft zo zijn voordelen: 1. je kunt smokkelen en je lippen net even iets voller opmaken en 2. lippotlood is anti-aging want het voorkomt dat je lippenstift in die fijne mondrimpeltjes kruipt.

Verder heb je de keuze: je kunt je lippen mat laten maar je mag er ook een hoogglansje overheen doen. Vernismondjes komen ook weer terug in de mode. Lipgloss is HOT.

Bekijk onze streetstyle foto’s – rechtstreeks uit Milaan – maar eens. Influencer Karina Nigay (goed voor 2,8 miljoen followers) vertoonde zich bij de modeshow van Max Mara met een rozebruine, typisch jaren ’90 mond. Maar dat niet alleen. Ze combineerde haar Y2K lippen met een matte huid, ook zò nineties, en met een donkerbruine oogmake-up. Alleen de zware wenkbrauwen verraadden dat we in het jaar 2021 leven.

Overigens was Karina niet de enige die met lippotlood en bruine lippenstift experimenteerde. Her en der zagen we influencers met jaren ’90 make-up looks. Nu jij nog!

